Detienen en Puebla a hermano de 'El Kaikas' con drogas y efectivo

La SSP de Puebla captura a Víctor 'N', hermano del capo Alfredo 'N', en posesión de sustancias ilícitas y 38 mil pesos, en el marco de la desarticulación de redes criminales en la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla llevó a cabo una operación de alto impacto que resultó en la detención de Víctor 'N', de 38 años, hermano de Alfredo 'N', conocido como 'El Kaikas'. Esta acción policial se desarrolló en la localidad de Temaxcalapa de Gabino Barreda, ubicada en la junta auxiliar del municipio de Chietla, como parte de los esfuerzos continuos por desmantelar las estructuras criminales que operan en la región.

Víctor 'N' se encontraba bajo una orden de aprehensión vigente por homicidio. Durante la intervención, las autoridades aseguraron 20 envoltorios que contenían sustancias ilícitas, identificadas como cristal y marihuana. Además, se incautaron 38 mil pesos en efectivo y una camioneta blindada con placas registradas en el Estado de México, lo que sugiere una conexión logística con otras jurisdicciones.

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Desmantelamiento de la red criminal

El operativo fue coordinado por la Policía Estatal Preventiva, la cual también logró la detención de Luis 'N', de 21 años, durante la misma intervención. Esta captura refuerza la estrategia de la SSP para identificar y neutralizar a los miembros restantes de las organizaciones vinculadas a la violencia sistémica en Puebla, atacando directamente a los operadores clave de la cadena de mando criminal.

La familia de Alfredo 'N', alias 'El Kaikas', ha sido señalada repetidamente como un generador central de violencia en la entidad. El objetivo de estas operativas es romper la cadena de mando y reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos que han cometido hechos de alto impacto, incluyendo secuestros, robo y narcomenudeo, afectando la seguridad ciudadana de manera directa.

Antecedentes de captura en la región

Esta detención se suma a operaciones anteriores realizadas por las fuerzas de seguridad en coordinación con autoridades ministeriales. En enero de 2025, se logró la captura de Alfredo 'N', acusado de participar en el homicidio de cuatro personas y otros delitos graves. Esta acción anterior fue un golpe significativo contra la estructura del grupo conocido como 'Los Kaikas'.

El desmantelamiento de estas redes continúa con nuevos avances operativos. En agosto de 2026, la SSP Puebla detuvo a Misraim Abisur 'N', otro integrante del mismo grupo criminal, en el municipio de Izúcar de Matamoros. Estos hechos demuestran la persistencia de las autoridades estatales en aplicar la ley sin distinción de jerarquía o ubicación geográfica dentro del estado.

Impacto en la seguridad pública de Puebla

La captura de Víctor 'N' representa un paso crucial en la desarticulación de la célula operativa que utiliza vehículos blindados y rutas interesatales para el transporte de sustancias y dinero. La incautación de la camioneta con placas del Estado de México indica la necesidad de fortalecer la cooperación interestatal para monitorear estos flujos ilícitos que atraviesan las fronteras administrativas de la entidad.

Las autoridades continúan monitoreando las actividades delictivas en municipios como Chietla e Izúcar de Matamoros, áreas que han sido focos de atención por la presencia de organizaciones criminales. El éxito de estas intervenciones depende de la inteligencia policial y la coordinación permanente entre los cuerpos de seguridad para prevenir nuevos actos de violencia y garantizar la tranquilidad de la población local.