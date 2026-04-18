Detienen en Quintana Roo a fugitivo húngaro entre los 10 más buscados de Europa

Un importante operativo conjunto entre México y Hungría resultó en la captura de János "N", alias "Dániel Takács", un individuo con órdenes de arresto internacionales por narcotráfico, que se encontraba en el selecto grupo de los criminales más buscados del continente europeo.

Autoridades federales mexicanas, en una acción coordinada con sus homólogas de Hungría , lograron la detención de János 'N', conocido bajo el alias de ' Dániel Takács '. Este individuo se encontraba en la lista de los diez fugitivos más buscados en Europa, y su captura tuvo lugar en el estado de Quintana Roo . La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó la colaboración internacional que posibilitó este importante arresto. El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente en Hungría , país que lo señala como responsable de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Además de la orden húngara, ' Dániel Takács ' figuraba en la base de datos de la Interpol con una ficha roja y poseía una orden de arresto emitida por Europol, lo que subraya la gravedad de los cargos en su contra y su estatus como objetivo prioritario para las agencias de seguridad europeas.

Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, comunicó el éxito de la operación: Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias 'Dániel Takács' considerado uno de los 10 más buscados en Europa. Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol. Este tipo de colaboraciones son fundamentales para desmantelar redes criminales transnacionales y garantizar la seguridad pública a nivel global. La efectividad de estas alianzas se ve reflejada en la captura de individuos que intentan evadir la justicia en sus países de origen, buscando refugio en otras naciones.

El Gabinete federal de Seguridad de México, a través de un comunicado oficial, detalló las circunstancias que rodearon la detención. Gracias a un minucioso intercambio de información con diversas agencias de seguridad húngaras, se logró identificar el área de movilidad del fugitivo. La zona de operación se concentró en el municipio de Benito Juárez, en el vibrante estado de Quintana Roo, un destino turístico conocido a nivel mundial. Una vez localizado y asegurado, a János 'N' se le informaron debidamente sus derechos legales, tal como lo dicta el marco normativo vigente. Posteriormente, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), entidad encargada de evaluar su estatus migratorio en México y de iniciar los trámites correspondientes para llevar a cabo su proceso de deportación controlada hacia Europa. Esta deportación permitirá que enfrente los cargos imputados en Hungría y responda ante la justicia de ese país. La participación de múltiples agencias federales y locales mexicanas subraya la complejidad y la magnitud del operativo. En la intervención participaron activamente la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, el INM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo. Esta sinergia interinstitucional demostró una vez más la capacidad de México para colaborar eficazmente en operaciones de alta relevancia.

Finalmente, el Gabinete federal de Seguridad reiteró su firme compromiso con el fortalecimiento de la coordinación, tanto con autoridades locales como internacionales. Estas acciones se llevan a cabo siempre bajo el estricto respeto a la soberanía de cada nación y al Estado de Derecho. La detención de 'Dániel Takács' no solo representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional, sino que también envía un mensaje contundente a aquellos que buscan eludir la justicia: no hay refugio seguro para los criminales. México reafirma su voluntad de ser un actor responsable en la lucha contra la delincuencia global, colaborando estrechamente con sus aliados internacionales para desmantelar redes criminales y proteger la seguridad de sus ciudadanos y de la comunidad internacional. El éxito de esta operación es un testimonio de la eficacia de la cooperación internacional y de la dedicación de las fuerzas de seguridad de ambos países para hacer frente a los desafíos del crimen organizado





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