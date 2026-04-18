Detienen en Quintana Roo a uno de los 10 más buscados de Europa, ligado a narcotráfico

János “N”, alias “Dániel Takács”, uno de los criminales más buscados en Europa por narcotráfico, fue detenido en Quintana Roo tras una operación de colaboración entre México y Hungría. El individuo contaba con órdenes de arresto de Interpol y Europol.

Las fuerzas de seguridad federales en México han logrado un golpe significativo contra el crimen organizado internacional con la detención en Quintana Roo de János “N”, conocido en los círculos criminales como “Dániel Takács”. Este individuo, considerado uno de los diez delincuentes más buscados en toda Europa, fue aprehendido gracias a una estrecha colaboración entre las autoridades mexicanas y húngaras.

La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló los pormenores de esta importante operación.

Takács contaba con una orden de arresto vigente en Hungría, su país de origen, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, una actividad ilícita que ha generado graves problemas en el continente europeo.

Además de la orden húngara, el delincuente figuraba en la lista de personas buscadas a nivel internacional por la Interpol, contando con una ficha roja, y también poseía una orden de arresto emitida por Europol, la agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea.

Esta red de cooperación internacional subraya la creciente efectividad de los esfuerzos conjuntos para desmantelar redes criminales transnacionales. La ficha roja de Interpol es una alerta para que las fuerzas policiales de todo el mundo localicen y detengan provisionalmente a personas a la espera de extradición o de procedimientos judiciales. La participación de Europol, por su parte, demuestra el alcance de las investigaciones y la importancia de la detención de Takács para la seguridad europea.

Omar García Harfuch hizo el anuncio a través de sus redes sociales, escribiendo: Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa. Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta declaración resalta la importancia de la inteligencia compartida y la cooperación binacional para el éxito de este tipo de operaciones.

El Gabinete federal de Seguridad de México, en un comunicado posterior, precisó que la identificación de la zona de movilidad del detenido, específicamente en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, fue posible gracias a un exhaustivo intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría.

Esta colaboración permitió a las autoridades mexicanas ubicar y vigilar al individuo, culminando en su detención sin incidentes mayores.

El comunicado añadió que al detenido se le informaron sus derechos legales de manera inmediata y fue posteriormente puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM será el encargado de determinar su situación migratoria en el país y de dar continuidad al proceso de deportación controlada hacia Europa, donde enfrenta cargos por delitos graves.

La participación en esta operación fue un esfuerzo coordinado que involucró a múltiples agencias gubernamentales mexicanas. Además de la SSPC, participaron activamente la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo.

Esta amplia movilización de recursos y personal subraya la complejidad y la prioridad que se le dio a la captura de un individuo de tal envergadura.

Finalmente, el Gabinete federal de seguridad reafirmó su firme compromiso con el fortalecimiento de la coordinación con autoridades tanto locales como internacionales. Este compromiso se enmarca dentro del más estricto respeto a la soberanía de las naciones y al Estado de derecho, principios fundamentales para la cooperación en materia de seguridad global.

La detención de János “N” no solo representa un éxito para México, sino que también envía un mensaje contundente a las organizaciones criminales transnacionales sobre la determinación de las autoridades para combatirlas.

La lucha contra el tráfico de estupefacientes y otros delitos graves requiere de una sinergia constante entre países, y este caso demuestra que dicha colaboración puede dar frutos muy importantes, contribuyendo a la seguridad y el bienestar de ciudadanos en diversas partes del mundo.

La captura de figuras clave en redes de narcotráfico y delincuencia organizada es un paso esencial para desarticular estas estructuras y prevenir que continúen operando y expandiendo sus actividades ilícitas, afectando a sociedades enteras y generando violencia y corrupción





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