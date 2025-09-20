Detienen en Uruapan a tres hombres por posesión de metanfetamina; estarían implicados en homicidio de policía

La Fiscalía de Michoacán detiene a tres individuos en Uruapan por posesión de metanfetamina. El gobernador confirma su presunta implicación en el homicidio de un policía municipal.

En Uruapan , Michoacán , un operativo realizado por agentes de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) culminó con la detención de tres individuos en posesión de metanfetamina. Los detenidos, identificados como Jesús 'N', Rafael 'N', y Santiago 'N', enfrentan cargos por delitos contra la salud, según informaron las autoridades.

Además de la posesión de estupefacientes, la FGE está investigando la posible participación de los individuos en otros actos delictivos ocurridos en la región de Uruapan. Las detenciones se llevaron a cabo en distintas colonias de la ciudad, incluyendo Doctores, Infonavit Constituyentes y Jardines de San Rafael, tras un despliegue de seguridad que buscaba combatir la actividad delictiva en la zona. Durante el operativo, los oficiales aseguraron diversas dosis de sustancias con características de metanfetamina, evidenciando la presencia de drogas ilegales en el área. Los detenidos fueron encontrados transitando en motocicletas y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en los próximos días. La Fiscalía General del Estado continúa con las tareas de investigación, ya que existen indicios que podrían relacionar a los detenidos con otros delitos ocurridos en las últimas semanas en el municipio de Uruapan. El objetivo principal es esclarecer la totalidad de las actividades delictivas en las que podrían estar involucrados.\El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió un comunicado informando que los tres hombres detenidos por la policía de investigación son los presuntos responsables del homicidio de un policía municipal, un hecho que ocurrió el 14 de septiembre en Uruapan. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal felicitó a la Fiscalía General del Estado por el éxito del operativo y el aseguramiento de los sospechosos. Ramírez Bedolla destacó la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad estatales y federales, y aseguró que se continuará trabajando de forma conjunta en los operativos de seguridad que se implementan en diferentes zonas del estado. El gobernador afirmó que esta detención envía un mensaje contundente a la delincuencia: los crímenes contra quienes protegen a la ciudadanía no quedarán impunes en Michoacán. Esta declaración resalta el compromiso del gobierno estatal en la lucha contra la impunidad y la protección de las fuerzas del orden. Reconoció la labor y el valor del oficial caído en cumplimiento de su deber, Vidal 'B', y extendió su reconocimiento a todos los elementos de seguridad que arriesgan su vida diariamente para proteger a la sociedad. El gobernador prometió brindar todo el apoyo necesario a la familia del agente fallecido, en un gesto de solidaridad y homenaje a su memoria y sacrificio. La rápida respuesta de las autoridades frente a este crimen demuestra la prioridad que tiene la seguridad de los cuerpos policiales en la agenda del gobierno estatal, asegurando así el respaldo a las familias de los oficiales caídos en cumplimiento del deber y la lucha por erradicar la violencia.\La detención de estos individuos representa un golpe significativo contra la actividad delictiva en Uruapan y un paso importante en la lucha contra la impunidad en el estado de Michoacán. La investigación continúa para determinar la extensión de la participación de los detenidos en otros delitos, incluyendo el tráfico de drogas y posibles vínculos con organizaciones criminales. Las autoridades están trabajando para recopilar pruebas y testimonios que permitan fortalecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia. La colaboración entre diferentes instituciones, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la policía estatal y las fuerzas federales, es fundamental para garantizar el éxito de las investigaciones y la seguridad de la población. La respuesta rápida y eficaz de las autoridades ante el homicidio del policía municipal es un ejemplo de la determinación del gobierno estatal para proteger a sus ciudadanos y hacer frente a la delincuencia. La promesa de apoyo a la familia del oficial caído y el mensaje claro de que los crímenes contra los agentes de la ley no quedarán impunes, refuerzan la confianza en las instituciones y la seguridad de los ciudadanos. Este caso sirve como un recordatorio de los riesgos que enfrentan los policías en su labor diaria y de la importancia de apoyar a las fuerzas del orden en su lucha contra la criminalidad





