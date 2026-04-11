Detienen en Yucatán a sujeto por abuso sexual infantil y venta de videos en Internet

La Fiscalía General de la República, en colaboración con autoridades australianas, arresta a un individuo en Kanasín, Yucatán, por abusar sexualmente de menores, grabarlos y vender el material en línea. El acusado enfrenta cargos por trata de personas agravada y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso legal.

La Fiscalía General de la República ( FGR ), con la colaboración de las autoridades australianas, ha logrado la detención de un individuo en Kanasín, Yucatán , acusado de abusar sexualmente de menores de edad y grabar dichos actos para su posterior venta en Internet . La investigación se inició en noviembre pasado, a raíz de una denuncia presentada por la oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de Australia.

La denuncia alertó sobre hechos posiblemente constitutivos de delito, investigados por un equipo especializado en abuso infantil y delitos sexuales de la Policía de Queensland, Australia, relacionados con material aparentemente producido en Yucatán y compartido en julio de 2023. La colaboración internacional entre la FGR y las autoridades australianas ha sido fundamental para el avance de la investigación y la posterior detención del presunto responsable. Las investigaciones han revelado que el individuo, identificado como Josué Raúl “N”, presuntamente utilizaba diversas redes sociales durante aproximadamente 10 años para contactar a niñas, niños y adolescentes. Su modus operandi consistía en videograbar a las víctimas en actos sexuales con él y, posteriormente, vender el material en una red social, obteniendo un beneficio económico de la explotación infantil. \En coordinación con personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se logró la identificación y localización de Josué Raúl “N”. El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), llevó a cabo diversas diligencias y obtuvo una orden de aprehensión en contra del individuo. Dicha orden fue cumplimentada en colaboración con elementos de la SSPC y la Secretaría de Marina (Marina), en un domicilio ubicado en la colonia Mulchechen, en Kanasín. Durante el operativo, se aseguraron diversos indicios, incluyendo tabletas, celulares, tarjetas SIM y Micro SD, además del inmueble. La FGR ha presentado al individuo ante el juez de control, quien le formuló imputación por su posible participación en el delito de trata de personas agravado. La acusación específica se centra en la inducción, por cualquier medio, a menores de 18 años a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales, reales o simulados, con el objetivo de producir material audiovisual y obtener beneficio económico de la explotación de las víctimas. \La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Josué Raúl “N”. El juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá en el Centro de Reinserción Social en Mérida mientras se desarrolla el proceso legal. Este caso resalta la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra la explotación sexual infantil y el tráfico de personas, así como la necesidad de proteger a los menores de edad de los riesgos que existen en el entorno digital. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar la extensión de las actividades delictivas del acusado y asegurar que se haga justicia a las víctimas. La rápida respuesta de la FGR, en conjunto con las autoridades australianas y otras instituciones, demuestra el compromiso de las autoridades mexicanas para combatir el delito de trata y proteger a los menores de edad. La investigación se centra también en identificar a posibles cómplices y en desmantelar la red de distribución de material con contenido de abuso sexual infantil





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