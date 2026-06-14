Detonaciones y tiroteo en edificio abandonado de la calle Morelos dejan dos mujeres lesionadas

Dos mujeres resultaron heridas por disparos en un inmueble abandonado de Salamanca, generando temor entre vecinos y requiriendo la intervención de servicios médicos y forenses mientras se investigan los responsables.

Durante la madrugada del pasado sábado, los servicios de emergencias de Salamanca recibieron varias llamadas que describían una serie de detonaciones procedentes de un edificio en desuso situado en la calle Morelos.

Este inmueble, que en décadas anteriores albergó una universidad privada y que desde hace años se mantiene abandonado, se convirtió en el escenario de un tiroteo que dejó dos mujeres con heridas de bala. Según el informe preliminar de la Policía Municipal, los disparos se escucharon en varios puntos de la calle, lo que generó gran sobresalto entre los transeúntes y automovilistas que circulaban por una de las avenidas más concurridas de la ciudad.

La comunidad quedó consternada al percibir el sonido de los disparos, y muchos residentes se acercaron al lugar para intentar averiguar qué estaba ocurriendo, mientras que otros optaron por alejarse rápidamente para evitar cualquier riesgo. Al llegar al inmueble, los agentes de la Guardia Civil y el cuerpo de bomberos encontraron a dos mujeres dentro de la estructura deteriorada. Ambas presentaban lesiones de diversa gravedad causadas por proyectiles de arma de fuego.

Los servicios médicos de urgencia brindaron los primeros auxilios en el sitio y, posteriormente, trasladaron a las víctimas a un centro hospitalario para recibir atención especializada. Hasta el momento, la autoridad sanitaria no ha revelado el estado de salud de las lesionadas, manteniendo la información bajo reserva mientras se realizan los exámenes pertinentes.

Por su parte, los peritos forenses aseguraron que el interior del edificio mostraba señales de una pelea armada, con casquillos de balas esparcidos por el suelo y paredes con marcas de impactos. Hasta la fecha, la investigación no ha arrojado datos concretos sobre los responsables del ataque. Las autoridades locales han iniciado diligencias para identificar a los sospechosos, revisando cámaras de seguridad instaladas en la zona y recabando testimonios de vecinos que escucharon los disparos.

Asimismo, la identidad de las víctimas no ha sido revelada, en cumplimiento de los protocolos de protección de la intimidad. El alcalde de Salamanca, en una rueda de prensa, instó a la población a mantener la calma y a colaborar con la policía aportando cualquier información que pueda resultar útil para esclarecer los hechos.

Además, recordó que la municipalidad está trabajando en la rehabilitación de inmuebles abandonados, como el de la calle Morelos, para evitar que se conviertan en focos de delincuencia y violencia. La comunidad espera respuestas claras y la pronta captura de los responsables, mientras los servicios de seguridad refuerzan la vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes.

En paralelo, la empresa de seguridad privada contratada por el ayuntamiento ha comenzado una auditoría de los edificios deshabitados de la ciudad, con el objetivo de implementar medidas de prevención y control que reduzcan la probabilidad de que estos espacios se usen para actividades delictivas. La sociedad civil ha exigido mayor inversión en iluminación pública, patrullaje continuo y la creación de programas de intervención social que ofrezcan alternativas a los jóvenes que podrían verse tentados a involucrarse en actos violentos.

Por otro lado, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades en la reparación de los daños causados a las víctimas y en la elaboración de protocolos de apoyo psicológico para los testigos del suceso. Este episodio ha puesto de relieve la necesidad de una política integral de seguridad urbana que incluya tanto la recuperación física de estructuras abandonadas como la atención a las problemáticas sociales subyacentes que favorecen la proliferación de la violencia.

Las autoridades municipales y regionales han anunciado que, en los próximos meses, se presentará un plan de acción que combine la mejora del entorno urbano, la ampliación de los recursos policiales y la promoción de iniciativas comunitarias para fortalecer la cohesión social y reducir los índices de criminalidad en Salamanca





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