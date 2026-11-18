Ciudadanos denuncian la degradación ambiental del Río de Cata. Basura, desechos y olores repulsivos marcan la ausencia de mantenimiento municipal y conciencia vecinal.

El estado actual del Río de Cata en Guanajuato revela un abandono sistémico que contrasta marcadamente con su valor paisajístico e histórico. Peatones y conductores han transformado las riberas de este curso de agua en un basurero a cielo abierto, generando una crisis ambiental que afecta directamente a la comunidad.

Acumulación de desechos sólidos y basura

La acumulación de basura y desechos sólidos es el problema más visible a lo largo del cauce del Río de Cata. Los residuos incluyen envases de plástico, latas y otros materiales que contaminan el agua, la cual aún circula en algunas partes con claridad antes de verse afectada por los vertedidos. La presencia de estos elementos en el entorno natural ha deteriorado significativamente la calidad del ecosistema local.

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La foto capturada por Héctor Almaguer muestra con claridad cómo la basura se acumula en las riberas, evidenciando la falta de control sobre los desechos que arrojan los transeúntes. Este desorden no solo afecta la estética del lugar, sino que representa un riesgo sanitario para cualquier persona que se acerque a la zona.

Impacto en la comunidad y el turismo

Vecinos y residentes del barrio de San Luisito han denunciado públicamente que el Río de Cata es utilizado también como baño público. Esta práctica genera pestilencias nauseabundas que impactan la calidad de vida de quienes viven en las inmediaciones. La combinación de residuos sólidos y excretas humanas crea un ambiente insalubre que repele a los visitantes.

Antiguamente, este lugar era un punto de atracción turística importante. Guías de turistas llevaban a numerosos visitantes a observar las ruinas del acueducto y la noria, ubicadas cerca de antiguos minas. Sin embargo, con el paso de los años, la falta de mantenimiento y la degradación ambiental han hecho que el lugar deje de ser un destino atractivo para los turistas.

Posiciones de los afectados y demandas vecinales

Adriana Jiménez, vecina del barrio de San Luisito, ha expresado su frustración con la situación actual. Señala que los vecinos no están organizados y que la falta de higiene es una decisión colectiva. Reconoce que en el pasado el olor no era tan fuerte, pero la llegada de aguas negras o de residuos mineros ha empeorado las condiciones.

Jiménez también hace un llamado a la acción gubernamental y ciudadana. Afirma que participaría activamente en jornadas de limpieza si el gobierno municipal brinda apoyo y se organiza una campaña de limpieza. Su testimonio refleja el sentir de muchos residentes que esperan una solución oficial ante la crisis ambiental.

Contexto institucional y situación actual

Mientras la comunidad espera una respuesta, la Secretaría de Cultura de Guanajuato ha anunciado una convocatoria para integrar a artistas urbanos en la ciudad. Aunque esta iniciativa busca revitalizar el espacio público, no aborda directamente el problema de la contaminación del Río de Cata. La separación entre políticas culturales y gestión ambiental sigue siendo evidente.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha llamado a retirar bloqueos en Guanajuato y el Bajío debido a la movilización de productores. Esta noticia de carácter político y logístico ocurre en paralelo a la crisis ambiental del río, pero no implica una intervención directa para la limpieza del cauce. La atención se centra en la seguridad y el diálogo con productores agrarios.

La falta de limpieza regular permite que los desechos se mantengan en el cauce, creando un círculo vicioso de abandono. Las antiguas ruinas del acueducto y la noria, testigos de siglos de historia, contrastan con la realidad actual de un río que funciona como depósito de basura. La intervención urgente es necesaria para recuperar este patrimonio natural y cultural.