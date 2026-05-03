Devastación en la Mesa de Ibarrilla: Obras Ilegales Arrasan con el Río y el Cerro en León

Maquinaria pesada arrasó con vegetación y modificó el cauce del río Ibarrilla en León, Guanajuato, sin permisos ni supervisión. Las autoridades alertan sobre el riesgo de inundaciones y daños ecológicos.

León , Guanajuato . - Una grave situación ambiental y legal se ha desatado en la Mesa de Ibarrilla, León , donde una extensa área del río Ibarrilla y las laderas del cerro han sido devastadas por maquinaria pesada, todo ello sin contar con la debida autorización de las autoridades competentes.

La intervención, que comenzó a principios de febrero, ha provocado la destrucción de vegetación nativa, la alteración del cauce del río y la construcción de bordos que facilitan el acceso a una propiedad privada. La falta de supervisión y permisos ha generado una profunda preocupación entre los habitantes y las autoridades locales, quienes alertan sobre los riesgos de inundaciones y daños ecológicos irreversibles.

La problemática se originó con la construcción de un primer bordo para permitir el cruce de vehículos sobre el río. Esta acción inicial, ya de por sí irregular, fue seguida por la edificación de dos bordos adicionales y el arrasamiento de la vegetación en los senderos circundantes. Los responsables de la obra no solo han modificado el cauce del río, obstruyéndolo en varios tramos, sino que también han desgajado una parte del cerro para crear caminos de acceso.

Esta intervención indiscriminada ha generado un impacto significativo en el ecosistema local, poniendo en peligro la flora y fauna de la zona. Tanto la Dirección de Desarrollo Urbano como la de Desarrollo Rural del municipio de León han confirmado que la obra carece de los permisos necesarios para la construcción de caminos, y que su ejecución evidencia la ausencia de cualquier otra autorización estatal o federal.

La obstrucción del cauce del río, en particular, incrementa considerablemente el riesgo de desbordamientos e inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias. Las autoridades han manifestado su preocupación por la falta de respeto a las regulaciones ambientales y la potencial amenaza que representa esta intervención ilegal para la seguridad de los ciudadanos y la integridad del ecosistema. Se ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de esta devastación.

Roberto Palomares Torres, director de Desarrollo Rural, enfatizó que cualquier obra de infraestructura en arroyos o sus márgenes requiere la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Subrayó que la habilitación de caminos de terracería no se considera infraestructura y, por lo tanto, no requiere de la misma autorización, pero la magnitud y el impacto de la obra realizada en la Mesa de Ibarrilla superan con creces la simple habilitación de un camino.

La situación ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para prevenir este tipo de intervenciones ilegales. Se exige una respuesta contundente por parte de las autoridades para restaurar el daño causado y sancionar a los responsables.

Además de los daños ambientales, la obra ha generado incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes temen por su seguridad y la de sus propiedades. La falta de transparencia en la ejecución de la obra y la ausencia de información oficial han alimentado la desconfianza y la indignación. Se espera que las autoridades brinden información clara y precisa sobre el avance de la investigación y las medidas que se tomarán para solucionar esta problemática.

La comunidad local se ha organizado para exigir justicia y la restauración del río Ibarrilla a su estado natural. Se han presentado denuncias ante las autoridades ambientales y se han realizado protestas pacíficas para llamar la atención sobre la gravedad de la situación





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