Devastador incendio consume tienda de pinturas en Celaya; se investigan las causas

Un voraz incendio arrasó con una tienda de pinturas en la colonia Las Aves de Celaya durante la madrugada del miércoles. Las llamas, que amenazaron con propagarse debido a la presencia de materiales inflamables, movilizaron a múltiples corporaciones de emergencia. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar el origen del siniestro, barajando hipótesis como un posible cortocircuito. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales son considerables.

La tranquilidad de la madrugada del miércoles en Celaya se vio violentamente interrumpida por un voraz incendio que se desató en una tienda de pinturas , ubicada en la colonia Las Aves. El siniestro, que se reportó alrededor de las 04:00 horas, movilizó de inmediato a las corporaciones de emergencia tras recibir múltiples llamadas a través de la línea 911. Las llamas, imponentes y amenazantes, consumían rápidamente el establecimiento situado sobre la transitada avenida Tecnológico.

Al arribar al lugar, el Cuerpo de Bomberos, en coordinación con la Policía Municipal, la Guardia Nacional y Protección Civil, desplegaron un operativo para sofocar las llamas y controlar la situación. La avenida Tecnológico fue cerrada a la circulación en ambos sentidos para prevenir cualquier incidente mayor y garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas. Las labores de combate al fuego se extendieron hasta bien entrada la mañana, un esfuerzo titánico ante la presencia de materiales altamente inflamables, incluyendo tambos de thinner, que aumentaban el riesgo de una rápida propagación. El resultado de este descontrolado fuego fueron cuantiosos daños materiales, dejando la tienda de pinturas prácticamente reducida a cenizas y escombros, un panorama desolador que reflejaba la furia de las llamas. La rápida intervención de los equipos de rescate fue crucial para evitar que el incendio se propagara a negocios aledaños y a las viviendas cercanas, limitando así la magnitud de la tragedia. En este momento, las autoridades competentes, encabezadas por Protección Civil en estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado, han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer las causas exactas que originaron este devastador incendio. Se están evaluando todas las hipótesis posibles, entre ellas, la de un posible cortocircuito como detonante inicial del fuego, una causa recurrente en este tipo de siniestros. Paralelamente a la investigación del origen, se está llevando a cabo una evaluación detallada de la estructura del inmueble afectado para determinar su estabilidad y los riesgos que pudiera representar, así como un análisis de los negocios colindantes para constatar posibles afectaciones adicionales. A pesar de la magnitud de los daños materiales, es un alivio confirmar que no se reportaron personas lesionadas o víctimas fatales, gracias a la pronta y eficiente respuesta de los servicios de emergencia que lograron contener el avance del fuego y evitar una catástrofe mayor. La comunidad de Celaya espera con ansias los resultados de la investigación para entender qué provocó este lamentable suceso que causó un importante perjuicio económico y material





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