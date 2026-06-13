Diablos Academy prepara una recaudación de fondos para el equipo de León

La academia organizará un evento para despedir a los deportistas antes de su participación internacional y agradecer a los que han apoyado el proyecto.

Diablos Academy prepara una recaudación de fondos este domingo 14 de junio a las 12 del día en el Módulo Azteca para el equipo de León.

Parte de los preparativos para el viaje, la academia organizará el evento "Familia Diablos: Unidos por un Sueño, Rumbo a Suiza 2026", una jornada de convivencia y un impulso al tiro en braille como deporte inclusivo en Guanajuato. De acuerdo con los organizadores, el evento servirá para despedir a los deportistas antes de su participación internacional y agradecer a familiares, amigos, patrocinadores y personas que han apoyado el proyecto durante su proceso de formación.

La jornada también incluirá una clínica especial para jugadores y padres de familia, impartida por integrantes del staff multidisciplinario de Diablos Academy. Durante las sesiones se abordarán temas relacionados con entrenamiento deportivo, nutrición y fisioterapia, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes atletas. A diferencia del baloncesto tradicional, el básquetbol 3x3 se juega con tres integrantes por equipo en media cancha, lo que exige mayor velocidad, estrategia y capacidad de reacción.

Bajo el lema "Juntos llevamos a Diablos Academy hasta Suiza", la academia busca convertir este viaje en un logro compartido entre deportistas, familias y comunidad, mostrando que el talento local puede abrirse camino hasta escenarios internacionales





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