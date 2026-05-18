Diablos Rojos del México Dominan la Guerra Civil y Aplastan a Tigres en un Encuentro Memorable

En una exhibición de poder ofensivo, los Diablos Rojos del México recuperaron la confianza al vencer contundentemente a los Tigres en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La pasión del béisbol alcanzó niveles estratosféricos en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde se llevó a cabo uno de los capítulos más intensos de la denominada Guerra Civil .

Los Diablos Rojos del México no solo buscaron la victoria, sino que se propusieron enviar un mensaje contundente a todo el circuito, demostrando que su capacidad ofensiva sigue siendo una amenaza letal para cualquier adversario. Desde el primer lanzamiento, quedó claro que la novena capitalina había salido al terreno con una determinación inquebrantable y el bat encendido, aprovechando cada espacio y cada error del rival para cimentar una ventaja que, aunque fue desafiada en algunos momentos, resultó ser insuperable debido a la potencia colectiva del equipo.

El inicio del encuentro estuvo marcado por las evidentes dificultades del abridor de los Tigres, Brady Tedesco, quien tuvo una salida accidentada y nunca logró encontrar el control necesario para frenar la embestida escarlata. La presión comenzó a sentirse rápidamente cuando las bases se llenaron, permitiendo que los Diablos comenzaran a anotar con fluidez.

Carlos Pérez se erigió como la figura central de la jornada, destacando no solo por su capacidad defensiva como receptor, sino por un despliegue ofensivo brillante que dejó boquiabiertos a los asistentes. Con un doble productor que vació las bases, Pérez puso la primera piedra de una estructura de victoria que parecía inevitable desde el primer episodio.

Su desempeño fue fundamental, remolcando tres carreras y aprovechando incluso los errores defensivos del equipo visitante, como el fallo en el tiro del jardinero central Miles Simington, para avanzar en las almohadillas y mantener la presión constante sobre el pitcheo felino. A medida que el juego avanzaba hacia el quinto episodio, los Diablos recordaron que aún tenían cuentas pendientes por saldar en este enfrentamiento histórico.

Nuevamente, Carlos Pérez apareció con un sencillo productor que amplió la ventaja a 6-0, dejando a los Tigres en una situación crítica y sin respuestas claras. Sin embargo, el orgullo de los felinos se manifestó en la sexta alta, cuando Phillip Ervin logró sacudir la tranquilidad local con un sencillo productor de dos carreras. Por un breve instante, el suspenso se apoderó de las gradas, sugiriendo que podríamos presenciar una remontada épica por parte de la visita.

No obstante, la respuesta de los escarlatas fue quirúrgica y casi inmediata. Aprovechando un error crucial de Enrique Castillo que abrió la puerta, Robinson Canó, el veterano y experimentado bateador, apareció para conectar un sencillo productor que restauró la calma y devolvió la ventaja cómoda a los locales, apagando cualquier chispa de esperanza. La octava entrada fue el escenario del clímax absoluto del partido y donde se selló el destino del encuentro.

Aunque los Tigres insistieron con esfuerzos de Ervin y un elevado de sacrificio de Carlos Castro, los Diablos guardaron su pólvora más potente para el cierre. En la parte baja de la octava, se desató un auténtico rally de siete carreras que terminó por aniquilar cualquier posibilidad de recuperación para los bengalíes. Fue una fiesta ofensiva iniciada por Moisés Gutiérrez, seguida por un doblete potente de Jon Singleton.

Carlos Pérez continuó su tarde perfecta, mientras que Ramón Flores empujó dos carreras adicionales y Franklin Barreto puso el último golpe sobre la mesa. Aunque Diego Madero intentó maquillar el resultado en la novena entrada con un cuadrangular y algunas carreras adicionales, el ataúd ya tenía demasiados clavos. La Guerra Civil terminó teñida de rojo, dejando claro que en la capital el orgullo no se regala y que los Diablos han recuperado la confianza necesaria para dominar el diamante





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Béisbol Diablos Rojos Tigres Liga Mexicana Guerra Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diablos Rojos vs Tigres: Error defensivo y gol en contraThe match was marked by defensive errors, goals of great quality, and an individual performance that stole all the spotlights of the night. The goalkeeper of the red team hesitated to save and the captain of the blue team passed the ball to the opposite post, where the ball hit the base of the post before entering the goal to make it 1-1 in the match.

Read more »

Diablos Rojos, la estrategia detrás del home run bursátilCuando la afición por el beisbol se convierte en un modelo de negocios que se adapta a las nuevas generaciones de fanáticos, se convierte en una empresa pública; ahora busca internacionalizarse

Read more »

Tigres vs Diablos Rojos: Horarios y canales para ver hoy el segundo juego de la Guerra CivilLa novena del México buscará asegurar la serie ante en el acérrimo rival y confirmar su regreso la senda del triunfo

Read more »

Diablos Rojos vence a Tigres con Grand Slam de Robinson Canó y asegura la Guerra CivilUn jonrón con bases llenas del dominicano encabezó la victoria escarlata de 10-7 sobre Quintana Roo en el segundo duelo de la serie

Read more »