La Liga Mexicana de Beisbol anuncia que los Diablos Rojos y Toros de Tijuana jugarán tres partidos oficiales en el Petco Park de San Diego en abril de 2027.

La Liga Mexicana de Beisbol ha confirmado una fecha histórica para el béisbol profesional en México al programar una serie de temporada regular que se disputará en Estados Unidos. Los equipos Diablos Rojos del México y Toros de Tijuana serán los protagonistas de este evento sin precedentes, que tendrá lugar en el estadio Petco Park de San Diego durante el año 2027.

Calendario oficial para la serie en San Diego

El calendario oficial de la Liga Mexicana de Beisbol 2027 ya incluye esta jornada especial, consolidándola como uno de los compromisos más relevantes de la próxima temporada. La serie está programada para desarrollarse durante el fin de semana y el lunes siguiente, específicamente los días sábado 24 de abril, domingo 25 y lunes 26 de 2027. Esta distribución de fechas busca maximizar la asistencia y garantizar un calendario competitivo para ambas instituciones.

Also read Sporting rescata el empate ante el Manchester United en Champions League y Mauricio Pochettino sigue sin ganar

Fiesta Mexicana en el recinto de los Padres

El evento llevará el nombre de Fiesta Mexicana y se celebrará en las instalaciones del San Diego Padres, quienes ceden su sede monumental para albergar el duelo entre los clubes mexicanos. Los Diablos Rojos asumen el rol de anfitriones oficiales para esta trilogía de partidos, una decisión que refleja la importancia estratégica que otorgan a esta participación internacional. El objetivo es conectar con la afición californiana y presentar al béisbol de la Liga Mexicana en un escenario de clase mundial.

Motivación de los jugadores y directivos

Roberto Kelly, manager de los Toros de Tijuana, ha destacado la importancia de mantener la disciplina y la motivación para este desafío único. Para el cuerpo técnico y los atletas, representar a su equipo en el extranjero representa una oportunidad para demostrar el nivel competitivo del béisbol nacional. Los Diablos Rojos, por su parte, han anunciado su disposición para recibir a sus rivales en un entorno que contrasta con sus campos habituales, buscando crear una cita histórica para los aficionados.

Impacto en la liga y el béisbol internacional

Esta iniciativa marca un hito en la expansión de la Liga Mexicana de Beisbol, que busca fortalecer lazos con ligas internacionales y aumentar su visibilidad global. La presencia de los Diablos Rojos y los Toros de Tijuana en San Diego no solo beneficia a los equipos, sino que posiciona a la liga como un actor importante en el panorama del béisbol profesional. La serie de tres juegos oficiales permitirá a las hinchadas de ambos estados experimentar una dinámica distinta a la temporada normal.

Expectativas para el evento de 2027

Con esta fecha ya inamovible en la agenda deportiva, las expectativas para el próximo 2027 son altas tanto para los clubes como para la liga en general. La confirmación de esta serie en el Petco Park abre nuevas posibilidades de patrocinio, transmisión y atrae la atención de medios deportivos especializados. Los aficionados podrán presenciar cómo dos de los equipos más emblemáticos de México compiten en uno de los estadios más modernos de Estados Unidos, consolidando un legado de excelencia deportiva.