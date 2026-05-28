El encuentro entre Tigres y Diablos Rojos Rojos en la Concachampions 2026 es mucho más que una simple final. El campeón obtendrá su boleto directo a la Copa Intercontinental y al súper Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Los Diablos Rojos Rojos y Tigres de la UANL se juegan mucho más que una simple final en la Concachampions 2026 . Pues lo que gana el campeón de la Concacaf Champions Cup va más allá del trofeo en cuestión y del orgullo continental.

Tigres visita a Toluca en el Estadio Nemesio Diez este sábado 30 de mayo para definir al campeón de la Concacaf. Quien gane este encuentro, además de coronarse campeón, también obtiene su boleto directo a la Copa Intercontinental en diciembre de este año y al súper Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Además de la clasificación a los mejores torneos del planeta, la Copa de Campeones de la Concacaf también otorga premios económicos. El campeón también clasificará al Mundial de Clubes de 2029, torneo que reúne a las mejores instituciones del planeta cada cuatro años y que otorga cerca de un millón de dólares en premios económicos. La Intercontinental, además, garantiza un millón de dólares como mínimo y 5 millones si se consigue el título.

Este encuentro es una oportunidad única para que Tigres y Diablos Rojos Rojos se coronen campeones y obtengan la clasificación a los mejores torneos del planeta. Pues, quien gane este encuentro, además de coronarse campeón, también obtiene su boleto directo a la Copa Intercontinental en diciembre de este año y al súper Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Los jugadores de ambos equipos están listos para dar lo mejor de sí y demostrar su habilidad y destreza en el campo. Tigres y Diablos Rojos Rojos se enfrentarán en un duelo épico que será recordado por mucho tiempo. La emoción y la tensión se sentirán en el Estadio Nemesio Diez este sábado 30 de mayo, cuando Tigres visite a Toluca para definir al campeón de la Concacaf.

Quien gane este encuentro, además de coronarse campeón, también obtendrá la clasificación a los mejores torneos del planeta y premios económicos. El campeón también clasificará al Mundial de Clubes de 2029, torneo que reúne a las mejores instituciones del planeta cada cuatro años y que otorga cerca de un millón de dólares en premios económicos. La Intercontinental, además, garantiza un millón de dólares como mínimo y 5 millones si se consigue el título





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