Diana, la verdadera heredera de los García, regresa con fuerza y con tres hijos brillantes, decidida a ajustar cuentas y reclamar lo que le pertenece.

Una joven llamada Diana, verdadera heredera de los García, cayó en una trampa planeada por su madrastra y hermanastra, quienes la drogaron y la obligaron a pasar la noche con un desconocido. Después de escapar y refugiarse en un hotel, conoció a un joven millonario con quien quedó embarazada. Este escándalo la dejó marcada y expulsada de su hogar, pero seis años después regresa con fuerza y con tres hijos brillantes, decidida a ajustar cuentas y reclamar lo que le pertenece.

Una joven llamada Diana , verdadera heredera de los García, cayó en una trampa planeada por su madrastra y hermanastra, quienes la drogaron y la obligaron a pasar la noche con un desconocido.

Después de escapar y refugiarse en un hotel, conoció a un joven millonario con quien quedó embarazada. Este escándalo la dejó marcada y expulsada de su hogar, pero seis años después regresa con fuerza y con tres hijos brillantes, decidida a ajustar cuentas y reclamar lo que le pertenece. Su plan de venganza parece claro, pero todo se complica cuando conoce al prometido de su hermanastra.

Cada vez que lo ve, una sensación de cercanía la invade, como si compartieran un lazo oculto. Lo más inquietante surge de sus propios hijos, quienes insisten en que ese hombre es su verdadero padre. La duda crece: ¿será él el progenitor que nunca conoció?

'Mamá, Vamos a Echar a la Impostora' es un drama chino que forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Podrás ingresar al sitio web oficial o a través de la app móvil, disponible para descargar en cualquier dispositivo, para ver la serie en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 12 episodios, sin embargo, para continuar con los 75 capítulos que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. La serie se creó originalmente en idioma chino, pero en ReelShort se publicó una versión con subtítulos en español para que puedas disfrutarla sin problema.

Otra opción para ver el drama es YouTube y TikTok, donde los amantes de las series asiáticas suelen publicar videos con fragmentos o resúmenes de la historia.

'Sigue la historia de Doña Carmen' es una serie basada en la vida de una mujer que ascendió de doncella a reina, superó acusaciones de embarazo fingido y el uso de almizcle para perjudicarla; con astucia protegió al príncipe y reveló la relación secreta entre la emperatriz y el Maestro Valentín, provocando la caída de la emperatriz. 'Sigue la historia de Clara' es una serie basada en la vida de una mujer que durante diez años en total, soportó todo lo que sucedía a su alrededor, en silencio.

Ella fingía ser frágil y su madre siguió humillándola, prefiriendo a su hermanastra, creando una mayor distancia entre las dos personas.

'Mía Torres' es una serie basada en la vida de una mujer que estuvo casada con Iván Fuentes durante cinco años, se esforzó al máximo en su carrera de danza, con el único objetivo de cumplir el acuerdo que tenía con su suegra: convertirse en la esposa legítima y reconocida de Iván. Sin embargo, comenzó a sentir que él ya no la amaba





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