Extractos del diario personal del difunto papa Francisco, publicados por el Vaticano, detallan su profunda crisis espiritual en 2021 y sus visiones místicas del diablo relacionadas con el escándalo de abusos sexuales.

El Vaticano publicó extractos del diario personal del difunto papa Francisco, revelando una crisis espiritual profunda y visiones místicas del diablo experimentadas por el pontífice a lo largo de su ministerio. Según los documentos, comprendió la gravedad del escándalo de abusos sexuales del clero como un momento en el que vio las puertas del infierno, sumergiéndose en una lucha interna contra las tentaciones de poder.

Detalles de la crisis y las visiones místicas

Los registros muestran que Francisco enfrentó una crisis espiritual significativa durante los años 2021 y 2022, caracterizada por tentaciones de ejercer el poder de manera omnipotente. Superó esta etapa entregándose por completo a la misericordia de Dios, un proceso que el libro describe como una lucha contra sus propias inseguridades y sentimientos de inutilidad. El texto ofrece una mirada íntima a su mente, destacando su confianza absoluta en la guía divina incluso desde la desesperación.

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El papel del Cardenal Víctor Manuel Fernández

El libro, compilado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, teólogo argentino que dirige la oficina doctrinal del Vaticano, sirve como autor contextualizando las entradas del diario. Fernández narra cómo Francisco justificó su negativa a reprender a funcionarios vaticanos que lo criticaban, explicando que Dios no quería que actuara como un manipulador. Esta intervención espiritual se remonta a una reunión en 2023, donde se enfatizó la postura del pontífice contra la manipulación política.

Visiones vinculadas al escándalo en Chile

Las entradas más conmovedoras revelan encuentros viscerales con el diablo, dos ocurridos en Buenos Aires y el tercero tras el viaje a Chile en 2018. Francisco escribió el 24 de enero de 2021 haber visto al diablo triunfante en una reunión en Roma, describiendo el poderoso ronquido de su voz y su sensación de haber conseguido todo lo que quería. Esta visión se originó después de que se diera cuenta de que había sido engañado por la jerarquía chilena y había desacreditado a víctimas de abusos.

Impacto y legado de los registros

El diario, escrito en un cuaderno encuadernado en cuero, comienza en diciembre de 1992 cuando Jorge Mario Bergoglio era obispo auxiliar de Buenos Aires y termina el 18 de agosto de 2024. Con 160 páginas, los registros son pocos comentan eventos públicos pero detallan la vida espiritual, incluyendo creencias de hablar con Dios en sueños. Estas revelaciones muestran el costo humano de su liderazgo y su reacción devastada ante la vergüenza y el daño causado a la Iglesia por los escándalos.