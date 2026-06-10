Diccionario de estilo: cómo llevar pantalones palazzo en 2023

Descubre la historia y las formas modernas de vestir pantalones palazzo, desde sus orígenes en los años 20 hasta las tendencias actuales. Incluye consejos de combinación, colores de moda y complementos ideales.

La pernera holgada y el diseño cómodo hacen que esta pieza se lleve en una amplia paleta de tonos, pues es el favorito de las expertas de estilo, ya que resuelve de una ocasión formal a casual cuando se lleva con los complementos adecuados.

Este estilo de pantalón ancho no es nada nuevo; podría decirse que tiene más historia de lo esperado, pues no podemos olvidar que Coco Chanel lo hizo oficial en el armario femenino en los años 20. Luego, en los 70, conocedoras del buen vestir como Bianca Jagger lo hicieron una obsesión. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de llevarlo en el presente?

Sin duda, el complemento más propicio serán los zapatos con detalles florales, que se han colado en pasarelas de firmas como Donna Karan, Diane Von Furstenberg y Zimmermann. Tonalidades como el rosado y el azul profundo, además de las rayas multicolor se hicieron presentes, dotando de vanguardismo el diseño clásico de unos palazzo. Entre las opciones de calzado, notamos una predilección por los tacones de bloque y las sandalias minimalistas, que aportan equilibrio sin restar gracia.

Dada la versatilidad de este conjunto y con distintas alternativas a nuestro favor, decidimos crear un manual con elecciones en pro de un clóset funcional. Esto permitirá tener un clóset funcional en la temporada y darle rienda suelta a un estilo que te hará conectar con tu autenticidad y personalidad. El color rojo podría ser bastante atrevido o arriesgado para muchos; no obstante, es un color realmente formal y sofisticado, perfecto para crear looks elevados que emanan poder y estilo.

Para este mes, opta por siluetas más ligeras en tejidos livianos que permitan mayor movimiento. Combina un palazzo rojo con una blusa de seda para conservar confort y unos tacones discretos; una blusa con volantes será otro elemento apropiado para aunar elegancia y frescura. Sin duda, esta fusión es una posibilidad para los días soleados, ya que el tejido fluido se adapta al calor sin sacrificar presencia.

Los pantalones palazzo en color café y corduroy dan un aspecto moderno al tiempo que estilizan. Para acompañarlos y seguir esa línea elegante, un corset que favorece la figura resulta ideal, ya que contrasta con la holgura de la parte inferior. Recordemos que el calzado con detalles florales se ha hecho un espacio en las tendencias y queremos aprovechar su momento. Estas opciones, mientras la camiseta representa ese gesto de desenfado y comodidad.

Sin pensarlo, esta combinación se convertiría en una alternativa para un look de aeropuerto, para momentos de recados o simplemente para disfrutar de tardes soleadas. Cabe mencionar que el tono azul sigue en auge, así que será un acierto elegir la pieza principal en dicho color. Los palazzo azules, que resultan muy elegantes y en un color realmente fácil de combinar.

Como la temperatura es alta, proponemos un top tejido que también se verá bien con un blazer como sobrepuesto, y terminamos con unas sandalias planas que permitirán caminar de una sala de juntas a otra. Como tip de estilo, cuando no tengas claridad al momento de fusionar un color, opta por colores neutros para equilibrar. Los accesorios dorados que siguen en tendencia serán el complemento perfecto, al igual que un chaleco denim que perdurará esta y las demás temporadas. ¿Ya tienes tu favorito





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