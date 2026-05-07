Dictan Auto de Formal Prisión contra Roberto N por Secuestro Masivo en Veracruz

La FGR logró la vinculación a proceso de un individuo acusado de secuestrar a 36 personas en 2014 en el municipio de Acultzingo, Veracruz.

La Fiscalía General de la República ha logrado un avance significativo en la lucha contra la criminalidad al obtener el auto de formal prisión contra un sujeto identificado como Roberto N. Este individuo es señalado como probable responsable de haber participado activamente en delitos graves, específicamente delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

Los hechos que originaron este proceso judicial se remontan a septiembre del año dos mil catorce, cuando en el municipio de Acultzingo, ubicado en el estado de Veracruz, se llevó a cabo un operativo criminal que dejó una marca profunda en la comunidad local y en las víctimas afectadas. De acuerdo con las investigaciones previas y las carpetas de averiguación, el acusado presuntamente coordinó y mantuvo privadas de la libertad a un grupo masivo de treinta y seis personas.

Este secuestro masivo generó una crisis de seguridad en la zona montañosa central de Veracruz, donde el control territorial por parte de grupos delictivos ha sido un reto constante para las autoridades estatales y federales. Afortunadamente, las víctimas fueron liberadas gracias a la intervención oportuna y valiente de elementos pertenecientes a la entonces Secretaría de la Defensa Nacional, hoy conocida simplemente como Defensa, quienes ejecutaron un rescate estratégico que permitió devolver la libertad a los cautivos y desmantelar parte de la estructura operativa del grupo criminal en aquel momento histórico.

La captura de Roberto N no fue un evento aislado, sino el resultado de una estrategia coordinada y exhaustiva implementada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En este operativo participaron diversas instituciones de seguridad nacional y estatal, incluyendo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La sinergia entre estas fuerzas permitió localizar y detener al sospechoso, quien fue trasladado y recluido inicialmente en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, en el estado de Puebla. Fue en este recinto donde el personal de la Policía Federal Ministerial adscrito a Veracruz procedió a cumplimentar una orden de aprehensión por reclusión que se encontraba pendiente dentro del fuero federal desde hace años.

Una vez asegurado el imputado, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz, procedió a presentar los datos de prueba pertinentes ante la autoridad judicial competente. Tras analizar las evidencias, los testimonios y los registros documentales, el juez determinó que existían elementos suficientes para otorgar el auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Esta resolución judicial implica que el señalado permanecerá sujeto a un proceso penal riguroso mientras se desarrolla la causa correspondiente, asegurando que no evada la justicia y que las víctimas encuentren finalmente una reparación del daño y una sentencia justa. Este caso subraya la importancia de la persistencia en las investigaciones criminales, demostrando que el paso del tiempo no borra la responsabilidad penal de quienes atentan contra los derechos humanos y la paz social en el territorio mexicano





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