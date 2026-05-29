Dictan prisión preventiva a creador de contenido y funcionaria por delitos contra la dignidad humana en San Luis Potosí

Un creador de contenido del medio Código Rojo y una funcionaria municipal enfrentan tres meses de prisión preventiva acusados de delitos contra la identidad y la dignidad humana. La investigación involucra la difusión de un video con inteligencia artificial sobre el gobernador y ha generado controversia sobre la libertad de expresión.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha dictado prisión preventiva oficiosa por tres meses contra dos personas implicadas en delitos contra la dignidad humana y la identidad de las personas.

Se trata de un creador de contenido del medio digital Código Rojo y una funcionaria del área de Comunicación Social del municipio de San Luis Potosí. Ambos enfrentan acusaciones que podrían alcanzar hasta seis años de prisión, según el Código Penal local. La investigación, a cargo de la Fiscalía local, también ha solicitado órdenes de aprehensión contra otras siete personas, entre las que se encuentra una periodista potosina cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

Los abogados de los detenidos han señalado que la acusación es ambigua y que representa una amenaza para la libertad de expresión. La periodista involucrada ha denunciado que no ha tenido acceso total a la carpeta de investigación y que el caso podría estar relacionado con la difusión en redes sociales de un video que vincula al gobernador del estado con el uso de inteligencia artificial para crear contenido falso.

Semanas después de la difusión de ese material, el Congreso local reformó el código penal para regular el uso de la inteligencia artificial y evitar la suplantación de identidad. La funcionaria municipal, Anahí Torres, ha rechazado haber intervenido en la elaboración o difusión del video y sostiene que la denuncia proviene del gobierno local.

Por su parte, la senadora denunciante, cuya identidad también se mantiene en reserva, ha declarado que la investigación se realiza sin distinción de profesión y que se busca esclarecer los hechos. Organizaciones de derechos humanos y periodistas han manifestado su preocupación por la criminalización de la labor informativa y han solicitado que se respeten las garantías procesales de los imputados.

El caso ha generado un intenso debate en la sociedad potosina sobre los límites del uso de la inteligencia artificial y la protección de la identidad digital. Expertos legales consideran que la reforma al código penal podría ser utilizada para censurar contenidos críticos, mientras que las autoridades sostienen que es necesario actualizar las leyes para enfrentar los nuevos delitos tecnológicos.

Se espera que en los próximos meses el juez determine si existen elementos suficientes para llevar a juicio a los detenidos, mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios. La comunidad periodística nacional sigue de cerca el desarrollo de este proceso, que podría sentar un precedente en la relación entre la libertad de expresión y la regulación de la inteligencia artificial en México





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