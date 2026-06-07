Diego Lugano reclama quinta estrella para Uruguay y nueva cobertura de la Copa Mundial 2026

El excapitán uruguayo Diego Lugano insiste en que el título de la Copa de Oro de Campeones Mundiales de 1980-81 debe sumarse a los dos mundiales oficiales de la FIFA, elevando a cinco las estrellas de la Celeste. Mientras, una televisora anuncia transmisión gratuita de 32 partidos del Mundial 2026.

El debate sobre la cantidad de títulos mundiales de la selección uruguaya continúa generando controversia en el ámbito futbolístico sudamericano. Mientras que oficialmente la Celeste cuenta con dos campeonatos del mundo, hay voces dentro del país que defienden que la cifra debería ser de cuatro o incluso cinco.

Enmedio de esta discusión, el excapitán Diego Lugano ha elevado la polémica al exigir que se reconozca un quinto título, correspondiente a la Copa de Oro de Campeones Mundiales disputada a fines de 1980 y comienzos de 1981. Según Lugano, ese torneo fue de hecho la Copa del Mundo más importante que se ha jugado, y su legitimidad es absoluta.

En declaraciones al Canal 5 de Uruguay, argumentó que la evolución del fútbol y los cambios en la denominación de las competiciones no deben alterar el valor histórico de lo acontecido en aquel momento. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la FIFA en su momento avalaron ese evento, que reunió a las selecciones campeonas del mundo hasta entonces, aunque Inglaterra no participó por problemas de calendario.

Uruguay se consagró campeón tras vencer a Brasil 2-1 en la final, en un torneo organizado para celebrar el cincuentenario de la primera Copa del Mundo. A pesar de ese reconocimiento oficial, la discusión persiste en torno a si ese título debe sumarse a la lista de campeonatos mundiales de la FIFA, lo que llevaría a que Uruguay tenga cinco estrellas en su escudo.

Mientras tanto, en otra noticia relacionada con el fútbol internacional, se anuncia que una importante televisora transmitirá en vivo y gratuitamente 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el debut de México, todos los encuentros de la fase de grupos del equipo azteca, y diversos duelos de alto impacto como Brasil versus Marruecos, Argentina contra Argelia, Uruguay enfrentando a España, y Colombia midiéndose con Portugal. Además, se cubrirán partidos desde dieciseisavos de final hasta las dos semifinales y la gran final del torneo.

Esta cobertura masiva busca acercar el evento a una amplia audiencia en el país, destacando la importancia del mundial que se celebrará en 2026





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