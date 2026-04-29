Diego Pavia firma contrato de tres años con los Baltimore Ravens tras no ser drafteado

El quarterback de ascendencia mexicana, Diego Pavia, logra un contrato de tres años con los Baltimore Ravens después de no ser seleccionado en el Draft de novatos de la NFL. Este acuerdo le garantiza un lugar en el roster como suplente, destacando su perseverancia y talento.

El mariscal de campo Diego Pavia , de ascendencia mexicana, no fue seleccionado en el Draft de novatos de la NFL , pero logró firmar un contrato de tres años con los Baltimore Ravens .

Este acuerdo le brinda una oportunidad única en la liga, especialmente al ser uno de los pocos quarterbacks de estatura baja en la historia de la NFL, lo que pudo haber influido en su exclusión del Draft. Pavia, de 24 años, es hijo de padre mexicano y madre española, con raíces en Chihuahua por parte de su familia paterna, aunque nació en Albuquerque, Nuevo México.

A pesar de no haber sido drafteado, su contrato con Baltimore le asegura un lugar en el roster como suplente, lo que representa un logro significativo para un jugador sin selección en el Draft. Además, los Ravens también firmaron a Joe Fagnano, otro quarterback novato no drafteado, pero Pavia tiene la ventaja de un vínculo a mediano plazo con el equipo. Lamar Jackson sigue siendo la estrella indiscutible de los Ravens, pero la incorporación de Pavia añade profundidad al equipo.

Su historia es un ejemplo de perseverancia y determinación, demostrando que el talento y la oportunidad pueden abrir puertas incluso fuera del Draft. La presencia de Pavia en la NFL también es un motivo de orgullo para la comunidad mexicana, que ve en él un representante de sus raíces en el deporte más popular de Estados Unidos.

Su carrera será seguida con interés, no solo por su desempeño en el campo, sino también por el impacto que pueda tener en la inclusión de jugadores de diversas orígenes en la liga





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