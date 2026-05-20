Diésel ruso en flotas a la deriva en Sudamérica con escasez de combustible

A falta de carga de un barco ruso de diésel, y tras un desvío en el transporte marítimo por la guerra en Irán, hoy siguen a la deriva cerca de las costas de Chile varios hidrocarburos cargados con el combustible en punto cercano al país sudamericano, lo que bien podría ser un obstáculo para la capacidad instalada

Un cargamento de ⁠ diésel ruso lleva casi dos meses a la deriva frente a ⁠las costas de Chile, mientras que algunas zonas de Sudamérica se enfrentan a una escasez de combustible, según datos de LSEG y fuentes del sector.

El retraso en ⁠la descarga es el más ⁠reciente de una serie de trastornos en el transporte marítimo que, según fuentes del mercado, reflejan las consecuencias de la guerra en Irán en los últimos meses. Los datos de transporte marítimo muestran que el petrolero MT Sauri cargó unas 30,000 toneladas métricas de diésel en el puerto báltico ruso de Visotsk el 12 de febrero,y llevan a la deriva cerca del puerto chileno de Arica desde el 17 de marzo.

Esta empresa estatal de energía de Bolivia, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En abril, al menos tres petroleros que transportaban diésel ruso con contenido ultrabajo en azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) fueron desviados a mitad de travesía desde Brasil hacia destinos alternativos.

Otros tres petroleros, cargados ⁠en abril en el puerto báltico ruso de ⁠Primorsk con 120,000 toneladas de ⁠diésel de bajo contenido en azufre, también están a la deriva sin un destino claro a ⁠la espera de órdenes, según datos de transporte marítimo. Para ayudar a paliar la escasez de combustible, Bolivia estuvo enviando al menos 190,000 toneladas el año pasado, cuando las sanciones occidentales empujaron a Moscú a expandir hacia América Latina.

A finales de abril, el Gobierno de Bolivia aprobó un decreto que permite a YPFB realizar compras directas de combustible en los mercados internacionales al contado, en un intento por garantizar el suministro interno





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