DIF Estatal en Análisis: Falta Definición en la Distribución de Programas Sociales

El DIF Estatal aún no ha concretado su estrategia para distribuir los programas de asistencia social, generando incertidumbre y críticas por la falta de transparencia. La directora del DIF menciona los apoyos, pero sin detalles concretos sobre beneficiarios o criterios de asignación. Organizaciones civiles demandan claridad en la rendición de cuentas. Adicionalmente, se informa sobre la conclusión de la perforación de dos pozos en Xalapa.

Haz click para ver las fotos. A pocos meses de finalizar el calendario anual, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ( DIF ) aún no ha concretado la estrategia detallada para la distribución de sus programas de asistencia social . La incertidumbre persiste debido a la ausencia de datos precisos sobre los beneficiarios, la extensión geográfica de la cobertura y las cantidades monetarias asignadas.

Mientras tanto, el organismo continúa sumido en una fase de “análisis”, según declaraciones de Clara Mora Juárez, directora del DIF. La funcionaria, en una presentación general, enumeró los apoyos disponibles: canastas básicas, paquetes diseñados para los primeros mil días de vida, insumos para mujeres embarazadas y niños, además de ayuda para situaciones de emergencia. También se refirió a la distribución de tinacos, camas de agua y estufas ecológicas, sin especificar los criterios de asignación ni los municipios que serían beneficiados. Frente a preguntas sobre posibles irregularidades o la falta de transparencia, Mora Juárez aseguró que las entregas se realizarían de forma directa, siguiendo el estilo de gestión de la titular del Ejecutivo estatal. “No es que exista desconfianza (en los funcionarios), pero a la gobernadora le agrada llevar a cabo las acciones personalmente”, manifestó. La falta de datos concretos y de un registro público de beneficiarios ha generado preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil y los actores locales, quienes subrayan la necesidad de asegurar mecanismos claros de rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos. La falta de información detallada y la ausencia de un registro público de los beneficiarios, junto con la falta de una estrategia clara de distribución, plantean interrogantes importantes. La transparencia es un pilar fundamental en la gestión de los recursos públicos, y la falta de datos concretos dificulta la supervisión y la rendición de cuentas. La declaración de la directora del DIF sobre la metodología de entrega directa, siguiendo el estilo de gestión de la gobernadora, ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la posible politización de la asistencia social. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se asignan los recursos, quiénes son los beneficiarios y cómo se garantiza que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. La ausencia de información detallada puede generar desconfianza y socavar la legitimidad del programa. Este contexto de incertidumbre se agrava aún más con la proximidad del cierre del año fiscal, lo que genera la necesidad de una rápida definición de la estrategia de distribución para garantizar que los apoyos lleguen a tiempo a quienes más los requieren. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para construir confianza en el sistema y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva. En otras noticias, se ha completado la perforación de dos pozos profundos en El Castillo, en Xalapa, lo que representa un avance importante en la infraestructura local





