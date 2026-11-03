DIF Tamaulipas beneficia a mil familias en Soto la Marina con alimentos subsidiados

El DIF Tamaulipas entregó 21 productos básicos a mil familias rurales en Soto la Marina, subsidiando el 70 por ciento del costo para mejorar la alimentación regional.

El Sistema DIF Tamaulipas, bajo la presidencia de la doctora María de Villarreal, ejecutó una intervención directa de asistencia social y apoyo económico en la comunidad de Lavaderos, perteneciente al municipio de Soto la Marina. Esta acción específica tuvo como objetivo primordial mejorar la calidad nutricional de los hogares y reactivar la economía local mediante la distribución masiva de alimentos.

Alcance de la Feria Come Bien Vive Bien

La acción del gobierno estatal logró beneficiar directamente a mil familias distribuidas en veinte comunidades rurales del municipio. Cada unidad familiar recibió un paquete alimentario completo que contenía veintiún productos diferentes de la canasta básica, garantizando una variedad nutricional significativa para los integrantes del hogar durante el periodo de distribución.

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El valor comercial aproximado de cada paquete entregado fue de mil pesos, cifra que refleja la densidad y calidad de los insumos incluidos. Este esfuerzo logístico representó una inversión significativa para las autoridades estatales, quienes priorizaron la cobertura de las zonas más alejadas de los centros urbanos para asegurar la equidad en el acceso a recursos alimenticios esenciales.

Estructura Financiera y Subsido Gubernamental

La financiación de esta distribución se estructuró mediante un modelo de corresponsabilidad entre el gobierno estatal y las autoridades municipales. El DIF Tamaulipas cubrió el setenta por ciento del costo total de los productos, demostrando un compromiso financiero mayoritario con el bienestar social de los ciudadanos. Las autoridades municipales aportaron el treinta por ciento restante, complementando así los fondos necesarios para la operación.

Esta articulación financiera permitió que los paquetes alimentarios se entregaran completamente sin costo para las familias beneficiarias. Al eliminar la barrera de pago, el programa aseguró que la población vulnerable accediera a bienes de primera necesidad que, de otro modo, podrían resultar inaccesibles debido a las presiones inflacionarias o limitaciones presupuestarias familiares.

Inventario de Productos y Apoyo Pesquero

El inventario de los veintiún productos incluidos en los paquetes abarcó bienes de alto consumo diario como aceite comestible, harina de maíz, queso y chorizo, fundamentales para la preparación de alimentos básicos. La selección de estos ítems buscó complementar la dieta de los hogares con elementos nutritivos y versátiles que faciliten la cocina familiar y aseguren una alimentación balanceada.

Además de los productos agrícolas y manufacturados, cada paquete incorporó dos kilogramos de filete de pescado fresco, un componente diferencial que destaca la riqueza local. Estos productos marinos fueron proporcionados directamente por pescadores de la región, quienes reciben acompañamiento técnico y coordinación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

Liderazgo y Visión de Desarrollo Regional

La directora general del DIF estatal, Patricia Eugenia Lara Ayala, encabezó la jornada y enfatizó la dedicación de los habitantes, quienes se levantaron temprano y viajaron largas distancias para participar. La representante estatal transmitió un mensaje de cercanía, destacando que las acciones se realizaban con cariño de parte del gobernador, el doctor Américo Villarreal, y de la doctora María de Villarreal.

Esta perspectiva de cercanía institucional busca fortalecer el vínculo entre los gobernantes y las comunidades rurales, reconociendo el esfuerzo de los productores locales. Al apoyar tanto a los consumidores como a los pescadores y agricultores, el programa crea un ecosistema económico circular que beneficia a toda la cadena de valor regional.

Continuidad del Recorrido por Tamaulipas

La Feria Mercado de Alimentos Come Bien Vive Bien mantiene su recorrido activo por los distintos municipios del estado de Tamaulipas. La iniciativa no se limita a la entrega inmediata de alimentos, sino que busca un impacto estructural a largo plazo en las comunidades visitadas.

El objetivo final de estas acciones es acercar productos de calidad a las familias, fortalecer la economía de los hogares rurales y generar oportunidades sostenibles para los productores locales. Este enfoque integral asegura que el beneficio trascienda el acto de entrega, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región norte del estado.