Difieren audiencia de impugnación de Corral contra Campos por denuncia de secuestro

La audiencia de impugnación por la denuncia de secuestro de Javier Corral contra María Eugenia Campos fue diferida porque el senador no asistió. La defensa de Campos acusa a Ulises Lara de proteger a Corral.

El senador Javier Corral presentó una denuncia por secuestro contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos , luego de que en 2024 se intentara ejecutar una orden de aprehensión en su contra mientras se encontraba en un restaurante de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que no existía delito que perseguir, decisión que fue impugnada por Corral. La audiencia de impugnación, programada para el 29 de mayo de 2026, fue diferida debido a que el senador no asistió al llamado en los juzgados del Reclusorio Sur. Este retraso ha generado nuevas tensiones entre las partes involucradas, mientras que los abogados de Campos cuestionan la actuación de las autoridades.

La defensa de la gobernadora, encabezada por el abogado Javier Coello, acusó al vocero y fiscal de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, de proteger a Corral de las imputaciones en su contra. Coello, junto al abogado Roberto Gil Zuarth, reiteró que tanto la FGJCDMX como el Tribunal Superior de Justicia ignoraron el código nacional de procedimientos penales, argumentando que la gobernadora cuenta con fuero constitucional y no puede comparecer como testigo ante el Ministerio Público.

"No podemos olvidar que este gobierno y el anterior es una justicia selectiva, algunos le dan justicia y a otros les dan gracia y justicia. Venimos a defender los intereses y los derechos de la gobernadora para que precisamente se cumpla con lo que ya determinó la Fiscalía", declaró Coello. El incidente que originó la denuncia se remonta a 2024, cuando un juez emitió una orden de aprehensión contra Corral por el delito de peculado.

Al intentar ejecutarla, Ulises Lara, entonces encargado de la FGJCDMX, intervino para impedir la detención, argumentando que no existía un convenio de colaboración con la fiscalía de Chihuahua. Corral interpretó esta acción como un secuestro por parte de Campos, dando lugar a la querella que ahora es impugnada. Los abogados de Campos también señalaron que Lara actúa de manera similar en otros casos, como en la protección de funcionarios de Sinaloa buscados por una corte de Nueva York.

El diferimiento de la audiencia añade incertidumbre a un caso que refleja las profundas divisiones políticas y la controversia en torno a la aplicación de la justicia en México





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