Dilemas Progresistas en la Suprema Corte: El Principio de Relatividad y el Acceso al Aborto

Análisis de dos fallos recientes de la Suprema Corte sobre el acceso al aborto que revelan tensiones entre la protección de derechos y la reforma judicial. Se examina el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la necesidad de un debate abierto entre los ministros para generar criterios claros.

La Suprema Corte enfrenta dilemas progresistas en relación con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, evidenciados en dos recientes fallos sobre el acceso al aborto.

El análisis, realizado por Francisca Pou Giménez del Observatorio de la Justicia, se centra en los casos CT 125/2025 y AR 426/2025, donde se discutió la obligación de las autoridades sanitarias de garantizar el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita. La Corte confirmó el derecho al aborto temprano, en línea con jurisprudencia previa, pero el debate se centró en los efectos de las sentencias que protegen este derecho.

La reforma judicial de 2024 y la de amparo de 2025, según la autora, no promueven la protección de derechos sino la concentración de poder y la limitación de la judicatura. La Corte, al intentar conciliar las diferentes interpretaciones constitucionales, llega a resultados incoherentes. Se propone que los ministros abandonen la simulación de acuerdo y generen criterios claros a través de un debate abierto.

En el caso CT 125/2024, existía un desacuerdo sobre si se podía ordenar al sector salud a implementar las acciones necesarias para prestar el servicio de aborto, debido al principio de relatividad de las sentencias de amparo. La Corte, respaldando una postura, argumentó que en muchos casos, la simple inaplicación de normas inconstitucionales no es suficiente para reparar el daño causado.

Se reconoció que la falta de acceso al aborto puede generar problemas de discriminación, estigmatización y violencia, especialmente en contextos de desigualdad estructural. Por lo tanto, se considera necesario ordenar a la administración a adoptar medidas estructurales para garantizar la prestación del servicio y la provisión de información.

Se enfatizó que estas medidas, aunque tengan efectos indirectos sobre otras personas, no violan el principio de relatividad, utilizando el ejemplo de la construcción de un aula para un grupo indígena que puede ser utilizada por toda la población. La Corte aclaró que la prohibición de efectos generales se aplica a amparos contra normas u omisiones legislativas, pero no al caso en cuestión, que impugnaba una omisión administrativa.

Sin embargo, el proyecto de sentencia incluía una distinción entre los estados donde el aborto sigue penalizado y aquellos donde está despenalizado. En los primeros, las sentencias solo podrían ordenar la inaplicación de la ley en el caso concreto, debido a la prohibición de efectos generales. En los estados donde el aborto está despenalizado, se podrían emitir órdenes más complejas para garantizar el acceso al servicio.

Esta distinción generó debate entre los ministros, especialmente con la ministra Herrerías, quien defendió la necesidad de esta diferenciación. Las ministras Batres y Ríos expresaron su apoyo al proyecto en general, pero manifestaron su desacuerdo con la distinción propuesta, anunciando votos concurrentes. La autora concluye que la resolución de estos dilemas requiere un debate honesto y la generación de criterios claros por parte de los ministros, abandonando la simulación de acuerdo y enfrentando las diferencias de manera abierta





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Suprema Corte Aborto Amparo Derechos Reforma Judicial Principio De Relatividad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sin fundamento, solicitud de Corte de NY para detener a 10 funcionarios, señala FGRDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »

Suprema Corte da revés a la Ley Agraria: estas son las concubinas que pueden reclamar tierras ejidalesLa máxima autoridad del poder judicial estableció esta medida con la finalidad de respetar el derecho de todas las personas mexicanas respecto a qué tipo de familia formar y evitar un trato discriminatorio

Read more »

Corte declara invalidez de impuestos municipales sobre extracción de hidrocarburos en NavaLa Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava que establecían impuestos sobre la extracción de hidrocarburos y generación de energía, al considerar que estas competencias son exclusivas de la Federación según la Constitución. La decisión subraya que la regulación de actividades estratégicas como la extracción de gas shale y la producción de energía renovable corresponde únicamente al gobierno federal, evitando doble tributación.

Read more »

Corte israelí extiende detención de 2 miembros de flotilla para Gaza; activistas piden ayuda de España y BrasilAcusan a detenidos de colaborar con el enemigo en tiempos de guerra y pertenecer a una organización terrorista

Read more »

Riña entre agentes de Vialidad y civiles causa caos en pleno centro de SalamancaUna pelea entre elementos de Vialidad y ciudadanos en calles del centro quedó grabada en video y generó críticas en redes por el actuar de los funcionarios

Read more »

Republicanos y Corte reducen competencia electoral en EUEl partido del presidente celebra la sentencia que resta derechos de las minorías, es decir, el mapa electoral es modificado para restarles representación.

Read more »