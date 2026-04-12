Dinos de Saltillo Eligen el Estadio Jorge Castro Medina como Sede para la Temporada 2026 de la LFA

Los Dinos de Saltillo confirman el Estadio Jorge Castro Medina de la UAdeC como sede para sus partidos de local en la temporada 2026 de la LFA, tras una exhaustiva evaluación y considerando las exigencias de transmisión televisiva. Detalles sobre la elección, el primer partido en casa y la venta de boletos.

Tras varios días de análisis y luego de los anuncios realizados durante la presentación de sus uniformes, los Dinos de Saltillo han confirmado que disputarán sus partidos como locales en el Estadio Jorge Castro Medina . Este estadio, ubicado en la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), será la sede para la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional ( LFA ).

La decisión fue tomada luego de una visita de supervisión exhaustiva realizada por personal de la liga a las diferentes instalaciones deportivas consideradas en la ciudad. Según la directiva, liderada por el gerente general Gerardo Quezada Frías, el inmueble universitario demostró cumplir con todos los requisitos necesarios para albergar encuentros profesionales. Esto incluye tanto aspectos operativos como las condiciones imprescindibles para la transmisión de los partidos, un factor determinante en la elección final. La adaptación a las nuevas exigencias televisivas, especialmente las de ESPN, el nuevo medio de transmisión de la LFA, fue un punto crucial. ESPN requiere ciertas especificaciones en infraestructura, logística y espacios, con el objetivo de garantizar una producción televisiva de alta calidad. La disponibilidad de vestidores adecuados para ambos equipos fue otro aspecto que pesó en la decisión. El Estadio Jorge Castro Medina ofrece un espacio definido y adecuado para el equipo local, además de áreas que pueden ser adaptadas para los visitantes, asegurando privacidad y servicios de calidad. Estos son elementos clave en la evaluación realizada por la liga. El tema del estacionamiento y los accesos dentro de la Unidad Deportiva también fueron considerados. Se espera que esto facilite una mejor organización tanto para los aficionados como para los jugadores y el personal durante los días de partido, mejorando la experiencia general. Los Dinos de Saltillo ya tienen su sede definida para el inicio de la temporada, con el primer encuentro programado para el sábado 18 de abril contra los Gallos Negros de Querétaro. Este partido inaugural en casa comenzará a las 19:00 horas, marcando el inicio de la actividad oficial para el equipo saltillense en su nuevo hogar. La organización también ha anunciado la disponibilidad de boletos para el público en general, con un precio de 230 pesos. Estos boletos se pueden adquirir a través de sus plataformas digitales, donde también se proporciona información sobre la ubicación exacta del estadio y los detalles de acceso. Esta elección llega después de que, en la presentación de los nuevos uniformes, la directiva mencionara la posibilidad de utilizar diferentes sedes en la ciudad mientras se resolvían aspectos logísticos y contractuales. Finalmente, tras la evaluación de la liga y tomando en cuenta las exigencias de transmisión, se optó por centralizar los juegos en el estadio de los Lobos de la UAdeC. Con la sede confirmada, los Dinos de Saltillo se declaran listos para la Temporada 2026, con la meta de fortalecer su proyecto deportivo y responder en el campo ante una afición que ha demostrado un apoyo incondicional en cada temporada. El equipo buscará brindar un espectáculo de calidad y afianzar su posición en la LFA, buscando siempre la satisfacción de sus seguidores y el crecimiento del futbol americano en la región





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