Dinos de Saltillo Revela Uniformes y Anuncia Planes para la Nueva Temporada de la LFA

El equipo de fútbol americano Dinos de Saltillo presentó sus nuevos uniformes y compartió detalles importantes sobre la próxima temporada de la LFA, incluyendo planes de expansión de la liga y su objetivo de competir por el campeonato.

El equipo de los Dinos de Saltillo se prepara con entusiasmo para el inicio de la nueva temporada en la Liga de Fútbol Americano Profesional ( LFA ). La presentación oficial, que incluyó la revelación de los nuevos uniformes, marcó un momento clave para el equipo y su afición. Además, se comunicaron detalles importantes sobre la sede de los partidos, los planes de expansión de la liga y los objetivos deportivos para la campaña venidera.

El evento contó con la presencia de directivos, jugadores y representantes de la comunidad, quienes expresaron su optimismo y apoyo al proyecto deportivo.\Uno de los puntos centrales de la presentación fue la exhibición de la nueva indumentaria. Los Dinos han apostado por el regreso del uniforme morado, color emblemático del equipo, que recupera protagonismo junto a las ya conocidas equipaciones en blanco y negro. El uniforme negro mantiene un estilo sobrio, con detalles en blanco y números en la parte frontal, conservando una imagen clásica y elegante. Por otro lado, el uniforme blanco presenta contrastes en tonos morados y negros, ofreciendo una opción visualmente atractiva. La gran novedad es el uniforme morado, que retoma la identidad original de la franquicia y refuerza su conexión con la afición, presentando números en blanco y elementos gráficos más definidos. Respecto al casco, la única modificación es el acabado, que ahora es mate, manteniendo el diseño y el logotipo del dinosaurio, símbolos distintivos del equipo. Esta apuesta por la renovación de la imagen busca fortalecer el vínculo con los seguidores y generar una mayor identificación con los colores y la marca.\En el ámbito deportivo, la directiva reafirmó su compromiso de luchar por el campeonato, con un plantel que combina la experiencia de los veteranos con el talento emergente de los jóvenes. El roster estará compuesto por entre 42 y 43 jugadores, incluyendo 16 jugadores extranjeros y 15 originarios de Saltillo, muchos de ellos formados en la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS), lo que destaca la importancia de la cantera local para el equipo. La organización también informó que están evaluando la sede para los partidos como locales. Existe la posibilidad de que al menos dos encuentros se disputen en el Estadio Olímpico, tras una reciente visita de representantes de la LFA. La decisión final se dará a conocer en las próximas horas, dependiendo de asuntos contractuales relacionados con las transmisiones de ESPN. En cuanto a la liga, se anunció que para la próxima temporada se proyecta una expansión a entre 11 y 12 equipos, con una proyección de hasta 14 franquicias en el futuro, como parte del crecimiento estructural del circuito. Las autoridades presentes resaltaron la importancia del equipo como un referente deportivo y social en la ciudad, destacando su impacto en el desarrollo de los jóvenes y la consolidación de la cultura deportiva local. Finalmente, la organización extendió una invitación a la afición para que acompañe al equipo desde el inicio de la temporada, tanto en los partidos como visitante como en casa, donde se espera una respuesta masiva en las gradas. Los Dinos comenzarán la campaña con la firme intención de consolidar su proyecto y mantenerse como protagonistas dentro de la LFA, buscando dejar una huella imborrable en la liga y en el corazón de sus seguidores





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