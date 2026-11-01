Diplomacia de Irán y EE.UU.: Negociaciones por el Estrecho de Ormuz

Irán y EE.UU. mantienen negociaciones indirectas mediadas por Qatar para reabrir el Estrecho de Ormuz. Se analiza la situación geopolítica y los avances en el conflicto de ocho meses.

Teherán informa este domingo que continúan las conversaciones indirectas con Estados Unidos, con la mediación de Qatar, acerca de un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz. Esta iniciativa diplomática surge tras una semana de intensos esfuerzos para poner fin a la guerra de ocho meses que afecta a la región. Hasta el momento, no se ha alcanzado un resultado concreto en estas negociaciones de alto riesgo.

Avances en las conversaciones de paz del Estrecho de Ormuz

Abás Araqchí, el ministro de Exteriores de Irán, declaró durante una sesión parlamentaria que su país está negociando un plan de dos días con los mediadores. Sin embargo, señaló que aún no hay un resultado concreto y que todo depende de las respuestas que la contraparte quiera dar a las preguntas planteadas. Araqchí también recordó que una delegación iraní, encabezada por un viceministro de Exteriores, viajó el día anterior a Qatar. El objetivo era continuar los diálogos con los mediadores cataríes, quienes han visitado Teherán a lo largo de las semanas anteriores.

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El jefe de la diplomacia iraní fue claro al afirmar que no había ningún plan para mantener negociaciones directas con la parte estadounidense en esas reuniones específicas. Enfatizó que Irán hace todo lo posible por avanzar en la vía diplomática. Esperan que la otra parte actúe con racionalidad y dé prioridad a la diplomacia frente a otras opciones militares o económicas. Además, recordó que la República Islámica está preparada para cualquier escenario que pueda surgir en el futuro cercano.

El plan de seven días y la postura de Washington

Una delegación catarí viajó al menos dos veces a Irán esta semana, siguiendo la lógica de los contactos recientes. Asimismo, altos cargos de Defensa de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, países miembros del Pacto de La Meca, se reunieron el lunes en la capital iraní. Estas autoridades abordaron la guerra comenzada por Estados Unidos e Israel, entre otros asuntos de seguridad regional. En una entrevista concedida a la cadena catarí Al Jazeera, Araqchí explicó que Qatar había planteado reducir de siete a cinco días el plazo inicialmente previsto por Irán en su plan de paz.

Actualmente, las partes trabajan para acortar este plazo aún más, llegando a la cifra de dos días propuesta recientemente. Esto contrasta con lo que ocurrió el 25 de septiembre, durante una rueda de prensa al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En esa ocasión, Araqchí propuso a Washington un plan de siete días para poner fin a las hostilidades. La propuesta original contemplaba un alto al fuego en Medio Oriente, el fin del bloqueo naval estadounidense y el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.

Como contraprestación, el plan iraní exigía la liberación de los activos iraníes congelados, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo a largo plazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó inicialmente el plan de siete días de Teherán. Trump mantiene la presión mediante el bloqueo naval y la intensificación de las sanciones económicas contra la República Islámica. Sin embargo, aseguró que no atacará al país antes de las elecciones de medio mandato de este martes.

Escalada militar y propuestas controvertidas

A pesar de la retórica diplomática, Trump advirtió que Washington todavía tiene objetivos militares pendientes. En un gesto simbólico y controvertido, el presidente estadounidense propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por estrecho de Trump. Escribió en su cuenta de Truth Social que ahora que lo tienen bajo control de Estados Unidos, el nuevo nombre sería más sexy que nunca. Esta declaración se produce en un momento crítico donde ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Medio Oriente.

La situación de seguridad ha empeorado considerablemente en los últimos días. Irán y Estados Unidos reanudaron sus ataques después de una pausa de un mes. El miércoles, fuerzas iraníes atacaron a aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico. Lanzaron drones contra Kuwait y Bahréin, siguiendo a una noche de bombardeos aéreos estadounidenses sobre territorio iraní. Además, se reportaron ciberataques contra sistemas de energía y comunicaciones en Estados Unidos, aunque hasta ahora no han tenido éxito según los medios.

La violencia ha causado víctimas civiles y militares. Funcionarios iraníes afirmaron que uno de los ataques de Estados Unidos contra el país durante la noche alcanzó a un grupo que asistía a una boda. Este incidente dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos. Los combates se intensificaron después de que Estados Unidos atacó el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz. Washington señaló que Irán planeaba usarlos para disparar minas hacia la vía navegable.

Nueva estrategia y advertencias mutuas

Irán respondió al ataque lanzando misiles contra bases estadounidenses en Jordania. Todos los misiles fueron interceptados por las defensas. Ante la escalada, Teherán advirtió que aplicará una nueva estrategia. Mohsen Rezai, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, publicó en la plataforma X que pronto verán cómo esta nueva estrategia hará pedazos los cimientos enemigos. Rezai aludió al campo de batalla, la diplomacia y la confrontación del bloqueo económico.

Donald Trump había advertido horas antes de golpes mucho más duros si Irán respondía a la ofensiva estadounidense. Esta advertencia precedió a los enfrentamientos recientes. Según el ejército iraní y los medios estatales, los bombardeos previos causaron 18 muertos. La situación actual mantiene la tensión en niveles muy altos, con ambas potencias buscando ventajas estratégicas mientras la mediación de Qatar avanza lentamente hacia un posible acuerdo de dos días para la apertura del estrecho.