Diplomacia y seguridad: Tensión entre declaraciones del embajador de EE.UU. y la presidenta Sheinbaum

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y la presidenta Claudia Sheinbeaurofrecen visiones divergentes sobre la cooperación bilateral en seguridad. Johnson pide evitar convertir el desafío común en una disputa política, mientras Sheinbaum defiende la soberanía y rechaza intervenciones externas, recordando episodios históricos de tensión.

El embajador de Estados Unidos en México , Ronald Johnson, expresó a través de la red social X que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe primar sobre las diferencias políticas.

Su declaración surge en un contexto de señalamientos mutuos entre el gobierno mexicano y autoridades estadounidenses. Johnson subrayó que la lucha contra los cárteles es un desafío compartido que debería unir a ambos países, indicando que convertir ese reto en una disputa política representa una oportunidad perdida para fortalecer la asociación y proteger a los ciudadanos.

Aseguró que la población en ambos lados de la frontera anhela vivir con seguridad y en paz, libres de la intimidación, corrupción y miedo generados por el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, reiteró la voluntad de su administración para mantener una relación de diálogo y respeto con Estados Unidos. Destacó que existe comunicación constante entre funcionarios de ambos países en áreas clave como seguridad, relaciones exteriores y defensa.

Mencionó que el secretario de Relaciones Exteriores mantiene contacto permanente con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y que el Gabinete de Seguridad coordina con sus contrapartes estadounidenses, incluido el Comando Norte. No obstante, advirtió sobre la existencia de sectores de ultraderecha tanto en México como en Estados Unidos que buscan confrontar a ambos gobiernos por motivaciones ideológicas y políticas, expresando su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera en asuntos internos, especialmente en procesos electorales o investigaciones judiciales.

Sheinbaum cuestionó los señalamientos recientes de autoridades y medios estadounidenses sobre supuestos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, calificándolos como carentes de pruebas suficientes. Hizo referencia a episodios históricos de tensión entre México y Estados Unidos relacionados con acusaciones de narcotráfico contra políticos mexicanos, citando fragmentos de las memorias del expresidente Miguel de la Madrid que describen presiones diplomáticas de autoridades estadounidenses durante la década de 1980.

Con ello, enfatizó que México no aceptará injerencias externas y defenderá su soberanía, mientras llama a enfocarse en la cooperación práctica para abordar el problema de seguridad común. El embajador Johnson, al calificar estos desacuerdos como una disputa política, instó a priorizar la colaboración para proteger a los ciudadanos de ambos países





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