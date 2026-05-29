Diputada denuncia 12 observaciones en cuenta pública de Guanajuato y exige transparencia en infancias

La diputada Miriam Reyes reveló irregularidades en la cuenta pública de Guanajuato capital, incluyendo descuentos ilegales en predial, contratos cuestionables y falta de evidencia en servicios pagados. También presentó un punto de acuerdo sobre salud mental y seguridad escolar para infancias y adolescencias.

La diputada local Miriam Reyes denunció irregularidades en la cuenta pública del municipio de Guanajuato capital, presentando un informe que documenta 12 observaciones no solventadas.

Estas deficiencias administrativas apuntan a posibles violaciones normativas y un manejo cuestionable de los recursos públicos. Entre los señalamientos destacan descuentos ilegales en el cobro del impuesto predial aplicados a un grupo reducido de contribuyentes, así como la adquisición directa de cámaras y equipos de seguridad a la empresa Seguritech por 185 millones de pesos, sin un registro contable claro.

También se detectó la contratación de Leticia N por medio millón de pesos para realizar una evaluación de desempeño, utilizando cotizaciones de proveedores que no estaban registrados en el padrón municipal y que no se dedicaban a dichos servicios. La misma persona, extrabajadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), no contaba con experiencia previa en evaluaciones de desempeño y había sido contratada anualmente desde 2021 para producir informes de 40 páginas.

Cuando se solicitó la evidencia de los trabajos realizados, el municipio no presentó documentos tangibles, argumentando que el material se encontraba en un equipo de cómputo. Otro de los casos señalados es un contrato de un millón de pesos otorgado a Verónica N para escanear documentos, un servicio recurrente desde 2020.

Sin embargo, la ASEG encontró que los documentos no fueron escaneados. Al intentar verificar en el sitio web donde supuestamente se almacenaban, la prestadora de servicios declaró no tener acceso al servidor.

Además, la diputada mencionó una multa de 100 mil pesos impuesta al municipio por no realizar a tiempo los trámites de placas y tarjetas de circulación para vehículos municipales, pagada con recursos públicos. También se observó una reducción irregular en los plazos de una licitación para adquirir 344 kits de videovigilancia por 5.9 millones de pesos, ganada por la empresa Telecomunicaciones y Servicios Sersen, la cual había sido previamente señalada por el municipio de León por presentar documentos apócrifos en una licitación anterior.

Ante este panorama, la legisladora hizo un llamado firme a la ASEG para que continúe con los procedimientos administrativos, resarcitorios y sancionadores hasta agotar todas las líneas de investigación, reiterando que los capitalinos no tienen certeza sobre la transparencia en la ejecución de sus impuestos. Asimismo, durante la sesión presentó el punto de acuerdo 367/LXVI-PPA, en el que exige al Ayuntamiento garantizar la aplicación estricta de los protocolos en materia de salud mental y seguridad escolar para infancias y adolescencias, priorizando los resultados de una consulta realizada por el Congreso.

Solicitó un informe detallado sobre los protocolos vigentes, el estatus de las quejas ciudadanas y las medidas para prevenir abusos de autoridad, en un ejercicio de análisis técnico apoyado por la asesoría parlamentaria de Francisco Escamilla





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