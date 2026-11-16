Indira Rosales San Román critica el Segundo Informe de Gobierno por omitir porcentajes de abastecimiento en 61 hospitales y priorizar fotos de la gobernadora Rocío Nahle García sobre datos reales.

La diputada local del Partido Acción Nacional, Indira de Jesús Rosales San Román, criticó la omisión de cifras concretas en el Segundo Informe de Gobierno del estado de Veracruz. Señaló que la administración estatal destinó apenas media página para explicar el abasto de medicamentos, sin especificar cuántas unidades médicas cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes.

Crítica a la priorización visual sobre datos sanitarios

La legisladora acusó que el documento oficial, que suma mil trescientas dieciocho páginas, contiene quinientas diecisiete fotografías de la gobernadora Rocío Nahle García y sus colaboradores. Por el contrario, omitió información crítica sobre los porcentajes de abastecimiento en los sesenta y uno hospitales de Veracruz, a pesar de las constantes quejas ciudadanas por la falta de medicinas.

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Rosales San Román señaló que el informe se limita a mencionar el ingreso de cientos de piezas de medicamentos a los almacenes estatales. Esta mención genérica no permite conocer qué proporción de las necesidades de cada hospital está cubierta ni identificar cuáles centros de salud enfrentan problemas graves de suministro, dejándose solo a la especulación la realidad del sistema.

Desigualdad en el programa Camionetitas de la Salud

La panista también cuestionó la falta de información sobre el programa Camionetitas de la Salud, mediante el cual la administración estatal asegura distribuir medicamentos a las unidades médicas. Sostuvo que, aunque el Gobierno promovió el programa mediante anuncios espectaculares en las carreteras, el informe no precisa cuántos vehículos participan en la distribución ni presenta datos que permitan evaluar sus resultados.

La diputada indicó que el texto oficial ni siquiera menciona el número exacto de camionetas involucradas. No obstante, destacó que se gastaron millones de pesos en publicidad para presentar este programa como un ejemplo nacional, una afirmación que considera carente de sustento debido a la falta de transparencia en los informes oficiales sobre su operatividad real.

Insuficiencia en la contratación de especialistas médicos

Otro de los señalamientos importantes fue la contratación de diecisiete médicos especialistas, una cifra que la diputada consideró insuficiente frente a las necesidades de atención de aproximadamente ocho millones de habitantes. Cuestionó que el Gobierno destaque esa incorporación como un logro significativo de su gestión administrativa.

Según afirmó la legisladora, hay pacientes que deben esperar hasta seis meses para conseguir una consulta con un especialista, lo que contradice la narrativa de éxito. Rosales San Román expresó su escepticismo ante la magnitud de la población a atender y el presupuesto de casi doce mil millones de pesos que se mencionó para el sector salud, destacando la desconexión entre la inversión y la atención real.

Errores formales y próximos pasos legislativos

La legisladora también señaló errores en la presentación del informe, como la fotografía en la página setenta y seis que muestra a un adulto mayor recibiendo vitaminas infantiles. La leyenda identificaba la imagen incorrectamente como entrega de medicamentos, un detalle que Rosales San Román utilizó para criticar la falta de rigor en la documentación.

Ante estos hallazgos, la diputada anunció que continuará con la revisión exhaustiva del Segundo Informe de Gobierno. Estos cuestionamientos serán llevados a las comparecencias de los secretarios estatales ante el Congreso de Veracruz, cuyo ciclo de audiencias comenzará el diecisiete de noviembre para exigir rendición de cuentas formal.