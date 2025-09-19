Diputada propone eliminar gradualmente los doble remolques y regular transporte de sustancias peligrosas

Laura Ballesteros Mancilla, diputada de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, buscando la eliminación gradual de los doble remolques y mayor regulación en el transporte de sustancias peligrosas, tras la explosión en Iztapalapa.

CDMX.- La diputada Laura Ballesteros Mancilla, representante de Movimiento Ciudadano , ha presentado una iniciativa trascendental para modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El objetivo primordial de esta propuesta es la eliminación gradual de las unidades de doble remolque , estableciendo un plazo máximo de cinco años para su reemplazo.

La legisladora enfatizó que la iniciativa centra su atención en los vehículos que transportan sustancias peligrosas, especialmente combustibles, a raíz de la trágica explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, siniestro que ha cobrado la vida de 25 personas hasta el momento. \La propuesta legislativa plantea medidas inmediatas, como la restricción del acceso de camiones que transportan materiales altamente tóxicos a las áreas urbanas durante las horas pico y laborales, reconociendo el riesgo constante que representan para la población. Además, la iniciativa busca regular el tránsito de estas unidades en las carreteras, sujetándolo a permisos especiales con restricciones horarias y días específicos para cruzar comunidades o zonas densamente pobladas. Se contemplan regulaciones más rigurosas en la emisión de licencias, así como una coordinación más estrecha con las autoridades estatales y locales para la definición de rutas de paso seguras. Ballesteros Mancilla, desde la tribuna, instó a los gobiernos federal y estatales a invertir en infraestructura que proporcione alternativas seguras para el transporte de sustancias peligrosas. Recordó que la discusión sobre la regulación del transporte pesado ha permanecido estancada durante casi dos décadas, sin lograr avances significativos. La diputada advirtió sobre la urgencia de actuar para prevenir nuevas tragedias y la necesidad de un marco legal moderno que priorice la seguridad y la vida de las personas por encima de los intereses económicos del transporte pesado. \La iniciativa presentada responde a una preocupación creciente sobre la seguridad vial y la protección de la población, especialmente ante el creciente número de accidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. La propuesta busca establecer un sistema de transporte más seguro y sostenible, que minimice los riesgos y proteja la integridad de los ciudadanos. La diputada Ballesteros Mancilla resaltó la importancia de esta iniciativa como un paso crucial para modernizar la legislación y adecuarla a las necesidades actuales de seguridad y protección civil. La legisladora destacó la necesidad de una colaboración efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado para lograr una transición exitosa hacia un sistema de transporte más seguro y eficiente. La iniciativa busca establecer un diálogo abierto y transparente con todos los actores involucrados, incluyendo las empresas de transporte, los sindicatos, las autoridades y la sociedad civil, con el fin de encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos





vanguardiamx / 🏆 4. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Doble Remolque Transporte Peligroso Seguridad Vial Ley De Caminos Movimiento Ciudadano

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Gabito Ballesteros, Duelo y Bobby Pulido encabezarán festival 'Bendito Rodeo' en NLConsulta AQUÍ todos los detalles del festival que se realizará dividirá en tres días y será en el municipio de Santiago, c

Leer más »

Diputada pide a la STPS transparentar situación de minas en CoahuilaLa diputada Zulma Berenice Guerrero exhortó a la STPS a transparentar la situación de las minas y pozos de carbón en Coahuila, tras el accidente que dejó a 16 mineros atrapados en la región Carbonífera

Leer más »

UIF congela cuentas bancarias ligadas a “La Mayiza”; destaca la de Araceli Brown, diputada de MorenaDe acuerdo con la UIF, esta medida temporal se aplicó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a siete personas físicas y 15 empresas en México como parte de esta fracción del Cártel de Sinaloa.

Leer más »

EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada morenista por nexos con crimen organizadoHilda Araceli Brown Figueredo

Leer más »

EU sanciona a 'Los Mayos' y liga a diputada de Morena con facciónRevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Leer más »

UIF congela cuentas de diputada de Morena, por presunto nexo con el Cártel de SinaloaLa medida se aplicó a la legisladora Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien el Departamento del Tesoro de EU señala de supuesta relación con operadores de “Los Mayos”, en el municipio de Playas de Rosarito, en Baja California

Leer más »