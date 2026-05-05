Diputado acusa a Alito de presiones por voto favorable a presupuesto de Veracruz

Héctor Yunes Landa denuncia presiones de Alejandro Moreno para aprobar el presupuesto estatal y revela vínculos entre el líder del PRI y la gobernadora Rocío Nahle. Anuncia su renuncia al partido y su intención de buscar la candidatura a la gubernatura.

El diputado local Héctor Yunes Landa acusó al dirigente nacional del PRI , Alejandro Moreno Cárdenas, de presionarlo para votar a favor del presupuesto del Gobierno de Veracruz , revelando una relación política entre Moreno y la gobernadora Rocío Nahle García.

Yunes Landa detalló que fue convocado a la dirigencia nacional del PRI donde se le propuso una cena con Nahle y se le solicitó votar a favor del presupuesto estatal a cambio de un trato favorable para su administración. El legislador rechazó la propuesta, condicionando su voto a la revisión del documento, lo que provocó la cancelación de la cena y posteriormente, el enojo y reclamo de Moreno tras su voto en contra.

Yunes Landa describió un patrón de presiones internas y decisiones unilaterales por parte de Moreno, acusándolo de ejercer revanchismo y concentrar el control del partido, desplazando a figuras clave y limitando la participación de gobernadores en la definición de candidaturas. Afirmó que la llegada de Moreno ha llevado al PRI a su peor momento histórico, evidenciado por la pérdida de gubernaturas.

Ante la inminente posibilidad de ser expulsado del partido, Yunes Landa renunció, formalizando su salida ante instancias partidistas y el Instituto Nacional Electoral, aunque continuará como diputado independiente. Si bien ha recibido acercamientos de diversos partidos políticos, descarta incorporarse a MORENA debido a diferencias políticas, y mantiene una relación cercana con Movimiento Ciudadano sin definir una eventual afiliación.

Además, mencionó la existencia de Alianza Generacional, una organización vinculada a su estructura política que busca convertirse en partido local. La situación refleja una profunda crisis interna en el PRI y las tensiones entre diferentes actores políticos en Veracruz, con implicaciones para el futuro político del estado y del partido a nivel nacional.

El diputado enfatizó que su decisión de votar en contra del presupuesto se basó en su compromiso con los intereses de Veracruz y su negativa a ceder a presiones políticas. La acusación de Yunes Landa pone en entredicho la transparencia y la autonomía del PRI, así como la relación entre el partido y el gobierno estatal.

La renuncia del diputado y su futuro político incierto representan un desafío adicional para el PRI, que busca recuperar su relevancia en el panorama político mexicano. La controversia generada por este caso podría tener repercusiones en las próximas elecciones y en la conformación de alianzas políticas en Veracruz





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