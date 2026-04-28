Diputado Bautista Hernández Urge al Diálogo para Resolver Conflicto entre Tatahuicapan y Soteapan; Ofrece Apoyo para Rehabilitación de Caminos

El diputado local Esteban Bautista Hernández instó a las autoridades de Tatahuicapan y Soteapan a resolver sus diferencias a través del diálogo tras la retención de un camión de basura. Además, puso a disposición diésel para la rehabilitación de caminos y rechazó acusaciones de injerencia en conflictos municipales. Se reportó también un robo en Xalapa.

El Diputado Esteban Bautista Hernández hizo un llamado urgente a la calma y al diálogo entre el Comisariado Ejidal y las autoridades municipales de Tatahuicapan y Soteapan , en el contexto de la reciente retención de un camión recolector de basura perteneciente al Ayuntamiento de Soteapan .

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Coatzacoalcos, el legislador local enfatizó la importancia de la comunicación pacífica como el principal mecanismo para resolver cualquier disputa que pueda afectar a los ciudadanos del sur del estado de Veracruz. Bautista Hernández reiteró su postura constante a favor del diálogo, afirmando que es la herramienta más efectiva para abordar cualquier problemática y alcanzar soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.

Subrayó que la vía de la confrontación solo agrava los problemas y perjudica a la población, mientras que el diálogo abre la puerta a la comprensión mutua y a la búsqueda de acuerdos beneficiosos. En un gesto de apoyo a la resolución del conflicto, el diputado puso a disposición un total de mil 400 litros de diésel, destinados a la operación de maquinaria pesada que se utilizará en la rehabilitación de los caminos rurales de la región.

Esta acción demuestra el compromiso del legislador con el bienestar de la comunidad y su disposición a colaborar en la mejora de la infraestructura vial, un aspecto fundamental para el desarrollo económico y social de la zona. Bautista Hernández aclaró que su función principal como legislador es de carácter normativo y que, por lo tanto, no interviene en las decisiones internas que conciernen a las autoridades municipales, a los ejidatarios o a la población en general.

Sin embargo, expresó su preocupación por la situación actual y su deseo de que se encuentre una solución pronta y satisfactoria. El diputado también abordó las acusaciones que ha recibido, señalando que desde el inicio de la administración del alcalde de Tatahuicapan, Vladimir González Martínez, ha sido culpado por diversos problemas y errores de gestión. Bautista Hernández rechazó estas acusaciones, afirmando que no tiene ninguna responsabilidad en las decisiones tomadas por el gobierno municipal.

Además, recordó que el órgano ejidal fue elegido por sectores que apoyaron al actual alcalde, lo que sugiere que las críticas dirigidas hacia él son infundadas. Finalmente, el legislador destacó la importancia del sistema hidráulico de la presa Yuribia para el desarrollo de Tatahuicapan a lo largo de los años, y aseguró que el gobierno estatal continuará invirtiendo en la zona serrana y en el resto del sur de Veracruz, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En un incidente separado, se reportó un robo de material de construcción en una casa en obra gris ubicada en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, donde los ladrones utilizaron un taxi como medio de transporte para sustraer los objetos de valor. Las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables. Este incidente subraya la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas residenciales y de implementar medidas preventivas para evitar este tipo de delitos.

La combinación de estos dos eventos, el conflicto entre municipios y ejidos, y el robo en Xalapa, ilustra la complejidad de los desafíos que enfrenta la región y la importancia de abordar tanto los problemas políticos y sociales como los delitos comunes para garantizar la seguridad y el bienestar de la población





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