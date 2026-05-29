Diputado de Morena en BCS genera controversia con comentario machista sobre mujeres pescadoras

El diputado de Morena en Baja California Sur, Sergio Polanco, ha generado controversia tras hacer un comentario machista sobre las mujeres pescadoras durante el Tercer Foro Estatal de Pesca Deportiva 2026.

El diputado de Morena en Baja California Sur , Sergio Polanco , ha generado controversia tras hacer un comentario machista sobre las mujeres pescadoras durante el Tercer Foro Estatal de Pesca Deportiva 2026.

Al notar la baja asistencia de mujeres en el auditorio, el legislador preguntó cuántas pescadoras había presentes y, tras contar únicamente a una asistente, expresó: "una… había más ayer, yo creo que fueron a hacer tortillas a su casa, ¿verdad? claro que sí". Esta no es la primera ocasión en que Polanco enfrenta cuestionamientos por declaraciones relacionadas con mujeres. En el pasado, ofreció disculpas públicas por un comentario en el que se refirió a las mujeres como "medio gritonas".

Las activistas y feministas han calificado sus expresiones como machistas y han exigido sanción y capacitación para el legislador. En respuesta, Polanco ha ofrecido ser el "aliado" de las mujeres del sector para impulsar mesas de trabajo y reformas relacionadas con pesca y acuacultura.

Sin embargo, su comentario ha generado una gran polémica y ha sido ampliamente criticado en las redes sociales. La situación ha generado un debate sobre la representación de las mujeres en la política y la necesidad de un cambio cultural en la forma en que se abordan las cuestiones relacionadas con el género





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sergio Polanco Morena Baja California Sur Mujeres Pescadoras Comentario Machista Sanción Capacitación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diputados de Morena y PRI protagonizan conato de bronca en San Lázaro; se acusan de vínculos con el narco durante debate de Reforma judicialEl pleito inició cuando el diputado Carlos Gutiérrez (PRI) acusó en tribuna al diputado Leonel Godoy (Morena) de ser asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Read more »

Diputado del PRI enciende los ánimos en San Lázaro tras llamar “asesino” a Leonel Godoy (Video)La bancada de Morena subió a Tribuna para exigir a gritos que el priista Carlos Mancilla regresara a su curul, a lo que él se negó.

Read more »

Rubén Moreira, diputado por Coahuila, acusa intento de captura institucional con reformas de MorenaPRI rechaza cambios constitucionales y advierte riesgos de manipulación electoral y concentración de poder

Read more »

Proponen tipificar corrupción inmobiliaria en BCSPlantea incorporar el delito de “corrupción inmobiliaria” al Código Penal estatal, ante el crecimiento de conflictos relacionados con desarrollos urbanos

Read more »