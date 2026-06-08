Diputado de Morena llama a la madurez política tras la jornada electoral en Coahuila

El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, hizo un llamado a la madurez política tras la jornada electoral del domingo en Coahuila. Aunque no abordó los señalamientos sobre posibles anomalías, el legislador enfatizó que la congruencia democrática demanda capacidad para aceptar los reveses con la misma mesura con la que se recibe el éxito.

En la ciudad de Torreón, Coahuila , el diputado local de Morena , Antonio Attolini Murra, hizo un llamado a la madurez política tras la jornada electoral del domingo.

Aunque no abordó los señalamientos sobre posibles anomalías, el legislador enfatizó que la congruencia democrática demanda capacidad para aceptar los reveses con la misma mesura con la que se recibe el éxito.

'La convicción democrática nos exige reconocer la realidad. Si bien la victoria requiere humildad, la derrota exige dignidad. Es momento de admitir que las urnas no favorecieron a nuestro proyecto en esta ocasión', declaró Attolini. El morenista subrayó que la voluntad ciudadana es soberana y debe respetarse sin caer en el rencor.

Defendió la trayectoria de su campaña, calificándola como un esfuerzo honesto y valiente.

'Caminamos con orgullo, sin pactos de impunidad y señalando abusos que otros ignoraron. Elegimos el camino correcto por encima del más sencillo, y de eso no hay nada de qué arrepentirse', sostuvo. Attolini agradeció el respaldo de los votantes y de su equipo de trabajo, asegurando que su compromiso permanece intacto.

'El proceso electoral termina hoy, pero nuestras causas sociales siguen vigentes. Se cierra una etapa, pero la lucha por la justicia y los derechos de la gente continúa más allá de un resultado numérico', concluyó





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