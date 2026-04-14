Diputado denuncia apatía de Ferromex por barda en Torreón y evalúa acciones legales

El diputado Felipe González Miranda critica la inacción de Ferromex ante las quejas por la barda perimetral en Torreón, que afecta el tránsito y provoca inundaciones. Se evalúan acciones legales y se busca un puente peatonal.

Torreón , Coahuila. El diputado Felipe González Miranda denunció la inacción y el silencio de Ferromex ante las quejas de miles de habitantes de la región de La Laguna, quienes se ven afectados por la construcción de la barda perimetral en la zona suroriente de Torreón . El legislador lamentó profundamente que, a pesar de las constantes solicitudes ciudadanas, iniciadas desde el año pasado, la empresa ferroviaria mantenga una actitud de desinterés y omisión frente al impacto negativo generado por esta obra. González Miranda enfatizó que esta estructura ha sumido en el aislamiento a numerosas familias, impidiéndoles el acceso y la libre circulación, generando un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los vecinos. Criticó enérgicamente que esta postura de Ferromex contradice flagrantemente la imagen de ' responsabilidad social corporativa' que la compañía promueve activamente en sus campañas de publicidad y relaciones públicas. Subrayó, además, que el muro ha clausurado completamente el libre tránsito en sectores clave como Nueva Merced, Dalias y Luisas, una situación que, lejos de mejorar, se ha agravado significativamente desde el pasado mes de noviembre, intensificando los problemas de movilidad y acceso a servicios esenciales para los residentes de estas colonias.

El aislamiento social y la restricción de movilidad no son los únicos problemas derivados de la construcción de esta barda. Tras las recientes y significativas precipitaciones pluviales que han azotado la región, la barda perimetral ha actuado como una verdadera represa, obstaculizando el flujo natural de desagüe y provocando inundaciones en las colonias colindantes a las vías del tren. Esta situación ha exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de las familias afectadas, quienes han visto sus hogares y propiedades inundadas por las aguas estancadas, generando daños materiales y, en algunos casos, poniendo en riesgo la integridad física de las personas. Ante la total falta de respuesta y la indiferencia demostrada por la empresa Ferromex, el Ayuntamiento de Torreón se encuentra actualmente evaluando la posibilidad de construir un puente peatonal que permita restablecer la conectividad entre las colonias afectadas y paliar, en parte, los problemas de aislamiento y acceso. Esta iniciativa municipal representa un intento por mitigar los efectos negativos de la barda y ofrecer una solución provisional a los residentes afectados.

Por su parte, el diputado Felipe González Miranda, en un esfuerzo por esclarecer las responsabilidades legales y administrativas asociadas a la construcción de la barda, adelantó que se iniciará una revisión exhaustiva, en colaboración con la Dirección de Ordenamiento Territorial, para verificar si Ferromex cuenta con los permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo dicha obra. El objetivo principal de esta revisión es deslindar responsabilidades en caso de detectarse irregularidades en el proceso de construcción, así como garantizar que se cumplan las normativas urbanísticas y ambientales vigentes. El legislador manifestó su compromiso de defender los intereses de los ciudadanos afectados y de exigir a Ferromex una respuesta clara y responsable ante las múltiples quejas y reclamos presentados. Además, se comprometió a explorar todas las vías legales y administrativas disponibles para asegurar que se implementen las medidas correctivas necesarias y que se resuelva la problemática generada por la barda perimetral de manera definitiva, priorizando siempre el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Torreón y de la región de La Laguna en general.





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