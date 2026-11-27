El legislador Luis Ricardo Ferro Baeza impulsará la construcción de un centro de salud en Palo Colorado, San Miguel de Allende, ante la falta de atención y exposición a residuos.

El diputado local Luis Ricardo Ferro Baeza, representante del partido Morena, presentó una iniciativa formal en el Congreso estatal para garantizar el acceso a servicios de salud básicos en la localidad rural de Palo Colorado, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende. Esta propuesta surge como respuesta directa a las condiciones sanitarias precarias y la exposición continua de la comunidad a contaminantes, planteando una solución estructural ante la ausencia de infraestructura médica en la zona.

Propuesta Técnica para Unidad Médica

La legislación presentada por Ferro Baeza solicita de manera específica que las autoridades del gobierno del Estado realicen un estudio técnico detallado que evalúe la viabilidad y los requerimientos constructivos necesarios para la implementación de un centro de salud. El objetivo de este estudio preliminar es fundamentar la destinación de recursos financieros públicos específicos para la construcción, el equipamiento adecuado con insumos médicos básicos y la operación permanente de una unidad médica fija de primer nivel en Palo Colorado.

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Este planteamiento busca cerrar la brecha de infraestructura crítica que actualmente afecta a la población residente en las inmediaciones del relleno sanitario municipal. La propuesta no solo se centra en la edificación física, sino que incluye un mandato para asegurar que el centro cuente con la capacidad operativa inmediata para atender las necesidades urgentes de los vecinos, quienes han carecido de una solución institucional adecuada durante largo tiempo.

Exposición Sanitaria y Vulnerabilidad

La iniciativa legislativa se fundamenta en la situación de riesgo ambiental que enfrenta la comunidad, donde los residentes viven en proximidad directa al relleno sanitario municipal. Esta geografía expone a los habitantes a la inhalación constante de emanaciones de gases tóxicos y al contacto potencial con lixiviados, sustancias líquidas derivadas de la descomposición de la basura que representan un grave peligro para la salud pública a largo plazo.

Los vecinos de Palo Colorado, quienes asistieron como invitados a las galerías del salón de Pleno para presenciar la sesión, respaldan directamente esta demanda ciudadana. Su presencia física en el hemiciclo legislativo sirvió para testimoniar en primera persona la urgencia de contar con un centro de salud cercano, evidenciando cómo la falta de atención médica inmediata se convierte en una amenaza vital cuando se combina con la contaminación ambiental del entorno.

Barreras Geográficas y Justicia Social

Los datos demográficos y geográficos de la localidad revelan la magnitud del obstáculo actual: Palo Colorado cuenta con una población registrada de mil 276 habitantes. Sin embargo, esta comunidad no dispone de instalaciones médicas propias, lo que obliga a los residentes a trasladarse obligatoriamente hasta la cabecera municipal para recibir cualquier tipo de atención clínica. Este trayecto es especialmente crítico para pacientes que necesitan consultas básicas, control continuo de enfermedades crónicas o atención inmediata en casos de urgencia médica.

En su intervención desde la tribuna del congreso, el diputado Ferro Baeza argumentó contundentemente que la distancia física sumada al entorno insalubre constituye una violación directa al derecho fundamental a la salud de las familias campesinas. El legislador enfatizó que su labor parlamentaria implica recorrer activamente el municipio y escuchar las necesidades reales de las comunidades, describiendo la construcción de esta unidad como una cuestión esencial de justicia social y justicia de salud, no solo como una obra pública más.

Impacto en la Atención Ciudadana

La materialización de esta propuesta transformaría radicalmente el panorama de bienestar en Palo Colorado, eliminando la barrera del desplazamiento largo para emergencias médicas. Actualmente, la necesidad de viajar a la cabecera municipal retrasa la intervención profesional, agravando los posibles efectos de enfermedades crónicas o intoxicaciones por exposición a los residuos. La unidad propuesta actuaría como un filtro de primera respuesta capaz de estabilizar pacientes y derivar casos complejos de manera más eficiente.

La demanda de justicia social planteada por el representante de Morena destaca la responsabilidad del gobierno estatal en equilibrar la distribución de recursos públicos entre la zona urbana y las áreas rurales marginadas. Al priorizar la salud de mil 276 personas expuestas a un riesgo ambiental activo, la iniciativa busca establecer un precedente de protección sanitaria para comunidades rurales que suelen quedar desatendidas en la planificación regional de infraestructura básica y servicios esenciales.