Diputados aprueban aplazar elección judicial y extender mandato de magistrados electorales

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma constitucional que retrasa la elección judicial federal de 2027 a 2028 y permite la permanencia de los actuales magistrados del TEPJF, generando críticas de diversos partidos.

La Cámara de Diputados de México aprobó en lo particular una controvertida reforma constitucional que aplaza la elección judicial federal de 2027 a 2028. La sesión estuvo marcada por intensos debates y críticas tanto de la oposición como de algunos legisladores del oficialismo, debido a la inclusión de una reserva que permite la permanencia de los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta la nueva fecha electoral.

Esta modificación, presentada al final del debate por un diputado de Morena, generó acusaciones de falta de acuerdos previos y de responder a intereses particulares. Legisladores del PT, PAN, PRI e incluso de Morena señalaron que la medida podría permitir que algunos magistrados acumulen hasta 17 años en el cargo, lo que contradice el discurso oficial contra la reelección en cargos públicos. El dictamen fue aprobado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

Entre los cambios más polémicos destaca la reserva que extiende el mandato de los magistrados electorales actuales, quienes originalmente debían ser sustituidos en 2027. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, pidió retirar la reserva argumentando que se trataba de una falta grave y que beneficiaba a un grupo de magistrados que han sido señalados como corruptos.

Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, también de Morena, defendió la modificación señalando que busca homologar el tratamiento dado a ministros, magistrados y jueces dentro de la reforma judicial aprobada en 2024. El coordinador del PRI advirtió que la medida contradice la postura oficialista contra la reelección y calificó el proceso legislativo como una simulación.

Además del aplazamiento electoral y la extensión de mandatos, la Cámara aprobó otras reservas. Una de ellas, impulsada por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, establece que la consulta de revocación de mandato del presidente de la República no coincida con elecciones federales intermedias o presidenciales, aunque podría realizarse el mismo día de comicios locales o de la elección judicial de 2028.

Otra reserva, presentada por el diputado Leonel Godoy, busca que las entidades federativas armonicen sus constituciones locales en un plazo de 60 días naturales. También se ratificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrada por nueve ministros, y se determinó que los magistrados de circuito y jueces de distrito electos en 2028 iniciarán funciones en fecha posterior.

Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas, reflejando la complejidad y el desacuerdo en torno a la reforma





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