Diputados aprueban en fast-track reformas electorales que incluyen aplazamiento judicial y medidas contra intervención extranjera

La Cámara de Diputados aprobó en tiempo récord cuatro reformas electorales, entre ellas el aplazamiento de las elecciones judiciales hasta 2028 y la creación de mecanismos para anular comicios por intervención extranjera. La oposición acusa ambigüedad y limitaciones a la libertad de expresión, mientras que el gobierno las justifica como correcciones necesarias.

La Cámara de Diputados inició un periodo extraordinario para aprobar, con rapidez, cuatro reformas electorales . Entre ellas se encuentra una para aplazar las elecciones judiciales hasta junio de 2028, otra para crear una comisión que evite la postulación de candidatos vinculados al crimen organizado, y dos más enfocadas en prevenir la intervención extranjera en los comicios.

La reforma constitucional relacionada con el aplazamiento y cambios en el proceso judicial fue aprobada en lo general con 341 votos a favor y 124 en contra. Esta iniciativa presidencial, presentada por Claudia Sheinbaum, también incluye que la Revocación de Mandato se realice de manera coincidente con las jornadas electorales federales o locales.

Además, modifica la operación de los Comités de Evaluación, reduce el número de candidaturas, legaliza la organización territorial por circuito y especialidad del INE, y crea secciones en la Suprema Corte, similar a las salas eliminadas en la reforma anterior. Se mantiene la insaculación como mecanismo de aleatoriedad para evitar la captura del proceso por intereses particulares. Durante la discusión, la oposición criticó la reforma.

La diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) señaló que los problemas actuales -boletas complejas, saturación del INE, elecciones concurrentes, eliminación de la carrera judicial y falta de mecanismos de profesionalización- ya se habían advertido antes. Rubén Moreira (PRI) llamó a esta reforma "la del acordeón" y cuestionó que los ciudadanos no votarán por todos los jueces como se prometió.

Por el contrario, el PT, por voz de Lilia Aguilar Gil, consideró que los cambios reconocen problemas reales y corrigen errores de las primeras elecciones del Poder Judicial. En otro punto, la Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó dictámenes para anular votaciones en casillas cuando exista intervención extranjera que afecte la libertad o autenticidad del sufragio. También se propone crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, para impedir que personas ligadas al crimen organizado accedan a cargos de elección.

Una reforma, impulsada por Ricardo Monreal, establece que la nulidad de la elección procederá con prueba plena de que gobiernos u organismos extranjeros hayan intervenido de manera directa o indirecta, de forma grave, dolosa y determinante para el resultado. Sin embargo, legisladores de oposición advierten que estas disposiciones son ambiguas al no definir qué constituye "intervención extranjera", podrían violar principios constitucionales, limitar la libertad de expresión y ser intolerantes. Los dictámenes fueron enviados al Pleno para su discusión y votación





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