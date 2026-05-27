Diputados aprueban en lo general reforma constitucional al Poder Judicial

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución en materia judicial, incluyendo exámenes para aspirantes a cargos judiciales y reducción de candidaturas. La oposición criticó la reforma por considerarla centralizadora y por la crisis de inseguridad.

La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general, pasadas las 19:00 horas, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma al Poder Judicial .

La sesión en el Pleno de San Lázaro estuvo marcada por posicionamientos encontrados entre legisladores de distintos partidos. El dictamen contempla, entre otros puntos, la aplicación de exámenes de oposición a quienes aspiren a ocupar cargos judiciales, así como la reducción del número de candidaturas para simplificar el proceso electoral judicial y hacerlo más accesible a la ciudadanía.

La diputada que presentó el dictamen defendió la medida argumentando que se establecen mecanismos claros para la selección de perfiles, garantizando que los jueces y magistrados cuenten con la preparación y experiencia necesarias. Sin embargo, la oposición no tardó en manifestar su rechazo. El diputado del PRI señaló que el país atraviesa una grave crisis de inseguridad y que cada vez que surge un señalamiento de corrupción se impulsa una nueva reforma para mantener al régimen en el poder.

Por su parte, un diputado de Morena acusó al oficialismo de buscar centralizar la toma de decisiones en el ámbito judicial, en detrimento de la autonomía de los estados. En defensa del dictamen, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Téllez Marín, afirmó que la discusión no se trata solo de fechas, sino de transformar el sistema judicial y romper barreras que históricamente alejaron a la sociedad de la justicia.

El petista sostuvo que tanto la reforma de 2024 como la actual propuesta buscan fortalecer la transparencia, la eficacia y una justicia más cercana al pueblo. La aprobación en lo general abre paso a la discusión en lo particular, donde se esperan más debates y modificaciones al dictamen. Esta reforma constitucional representa uno de los cambios más significativos al Poder Judicial en décadas, con implicaciones profundas para la impartición de justicia en México.

La sesión continuó con la participación de diversos oradores, y se espera que en los próximos días se someta a votación final. La reforma ha generado expectativas encontradas: mientras algunos sectores la ven como un avance hacia una justicia más transparente y eficiente, otros advierten sobre riesgos de politización y falta de independencia judicial.

Sin embargo, el debate en San Lázaro evidencia la polarización que existe en torno a este tema, que sin duda marcará el rumbo del sistema judicial mexicano en los años venideros. La ciudadanía permanece atenta a los detalles de la reforma, que promete cambiar la forma en que se eligen y evalúan a los jueces y magistrados en el país





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