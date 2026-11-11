Diputados aprueban quitar 6 mil millones de pesos al INE en el Presupuesto 2027

Diputados aprobaron retirar 6 mil millones de pesos al INE en el Presupuesto 2027. La mitad de ese monto, 3 mil millones, se destinará a educación pública.

Diputados aprobaron quitar 6 mil millones de pesos al INE en el Presupuesto 2027, una decisión que reasigna recursos del Instituto Nacional Electoral hacia programas de educación, medio ambiente, atención a la primera infancia y búsqueda de personas desaparecidas. La información disponible indica que el monto retirado al organismo electoral será distribuido entre varias áreas de gasto público.

De ese total, tres mil millones de pesos, es decir, la mitad de los recursos retirados al INE, se destinarán al sector educativo. El reparto contempla además asignaciones para proyectos ambientales, servicios públicos y programas de atención social, según el texto de origen.

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Cómo se reparte el dinero del Presupuesto 2027

El 50% de los recursos redistribuidos se concentrará en educación, mientras que el resto se repartirá entre proyectos ambientales, servicios públicos y programas de atención social.

Según el reporte, la mitad de los 6 mil millones de pesos retirados al INE equivale a tres mil millones de pesos. Esa proporción convierte al rubro educativo en el principal receptor de la reasignación, por encima de cada una de las demás áreas mencionadas.

El texto disponible no detalla cuánto recibirá cada uno de los demás programas. Por ello, el desglose completo debe verificarse en el documento oficial del Presupuesto 2027 aprobado por Diputados.

Infraestructura para planteles de educación pública

La iniciativa federal ligada a la educación busca mejorar la infraestructura y el equipamiento de planteles de educación pública mediante la participación de las comunidades escolares.

Los recursos pueden atender necesidades de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de espacios educativos, siempre conforme a las reglas aplicables al programa. El alcance concreto de cada intervención dependerá de dichas reglas.

Con esta asignación, el sector educativo concentrará la mayor proporción del dinero redistribuido tras la reducción presupuestaria aplicada al INE. La asignación se vincula directamente con espacios físicos y equipamiento de las escuelas públicas.

Programas para Personas Desaparecidas y Primera Infancia

Los programas de atención a la primera infancia y de búsqueda de personas desaparecidas figuran entre las áreas que recibirán parte de los recursos reasignados tras la reducción al INE.

La fuente identifica estas áreas como destinatarias del gasto, pero no especifica montos individuales para cada una. Tampoco precisa los plazos de ejecución, por lo que los montos deben verificarse en el decreto correspondiente.

En medio ambiente, la asignación contempla proyectos ambientales dentro del bloque que corresponde al 50% restante, junto con servicios públicos y programas de atención social. Como próximos pasos, el documento menciona la aplicación de las reglas del programa educativo y la posterior ejecución de los recursos asignados, sin incluir fechas específicas de inicio de obras.