Diputados apruecan Presupuesto 2027 con corte al INE y financiamiento para agua

La Cámara de Diputados avaló el Presupuesto 2027 con un recorte de seis mil millones de pesos al INE. Se priorizó el gasto social y la crisis hídrica en Jalisco, en medio de intenso debate político.

La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general el Presupuesto de Egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, consolidando un escenario financiero con un gasto total de 10 billones 637 mil 488 millones de pesos. Este respaldo legislativo se formalizó con 372 votos a favor y 102 en contra, marcando un punto crítico en la discusión presupuestaria que incluye un recorte significativo para el órgano electoral nacional y nuevas asignaciones para infraestructura hídrica.

Corte financiero al Instituto Nacional Electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentará una reducción presupuestal de 6 mil millones de pesos para el año próximo, lo que constituye una de las medidas más controversiales del paquete financiero. Tras la decisión de los legisladores, la dependencia encargada de la organización de los comicios nacionales recibirá un total de 36.9 millones de pesos, cifra que dista considerablemente de los 42.2 millones que la institución había solicitado originalmente para cubrir sus operaciones.

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Este ahorro de 6 mil millones de pesos no permanece ocioso, sino que es redirigido hacia siete programas y dependencias específicas prioritarias para el gobierno federal. Los fondos se distribuyen entre la escuela La Escuela es Nuestra, la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia Federal de Aviación Civil, la Atención Integral para el Bienestar de las mujeres, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Turismo y la expansión de la Educación Inicial.

Acuerdos políticos y la crisis de agua en Jalisco

El debate legislativo se centró intensamente en los vínculos entre los recursos federales y los apoyos a opositores políticos, especialmente en relación con el estado de Jalisco. Diego Ángel Díaz, representante del Partido Acción Nacional, acusó a la dirigencia de Morena de utilizar el Presupuesto de Egresos de la Federación como herramienta para pagar lealtades políticas, señalando que el objetivo era arrodillar a los disidentes internos del partido gobernante.

DíazÁngel Díaz detalló que Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo serían beneficiarios directos de estas maniobras financieras, citando la entrega de 6,500 millones de pesos para la construcción de acueductos en Jalisco. Este monto fue negociado con Pablo Lemus, gobernador estatal encabezado por el movimiento emecista, como parte del acuerdo para resolver la urgente crisis de agua que atraviesa la entidad.

La diputada Gloria Núñez, miembro de Movimiento Ciudadano, confirmó que su fracción parlamentaria respaldaría el proyecto presupuestario en lo general debido a este pacto. Sin embargo, Núñez matizó que este apoyo no implica un cheque en blanco ni una aprobación absoluta de cada partida, sino que responde a la necesidad superior de garantizar el bienestar de la población y resolver necesidades urgentes mediante el diálogo y los compromisos concretos.

Defensa gubernamental y priorización social

Desde la tribuna, la diputada morenista Flor de María Esponda defendió la asignación de recursos para Jalisco, asegurando que no se trató de un acuerdo obscuro, sino de un cumplimiento directo del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con los habitantes de Guadalajara. Esponda enfatizó que el acceso al agua potable es un derecho fundamental de la ciudadanía y no una moneda de cambio política, distanciando la postura de su partido de las acusaciones de clientelismo.

La legisladora resaltó que el Presupuesto 2027 mantiene el desarrollo social como eje central, destinando 5.3 billones de pesos exclusivamente a este rubro. Como evidencia del impacto de estas políticas, se citó que 13.5 millones de personas han logrado salir de la pobreza gracias a las estrategias de desarrollo implementadas en ejercicios anteriores, consolidando esta cifra como un indicador clave del desempeño gubernamental.

Reestructuración del Poder Judicial de la Federación

Además de los ajustes en las dependencias ejecutivas y electorales, la Cámara de Diputados implementó una desagregación detallada en el presupuesto del Poder Judicial, atendiendo una petición específica de las autoridades del ramo. Esta medida busca una mayor transparencia y rendición de cuentas al dividir la asignación global en partidas individuales para cada órgano constitucional.

Los 71,264 millones de pesos que anteriormente se asignaban como actividad institucional general ahora se distribuyen entre unidades responsables específicas. Esta nueva estructura financiera identifica claramente el monto correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Órgano de Administración Judicial.

La implementación de este desglose busca evitar la concentración de recursos sin trazabilidad y permitir un escrutinio más riguroso sobre el funcionamiento de cada órgano de la Judicatura. Con la aprobación en lo general del presupuesto, la Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la discusión en lo particular del proyecto, la cual está programada para continuar al día siguiente a las 9 horas, momento en el que se analizarán partida por partida las asignaciones financieras de todo el aparato estatal.