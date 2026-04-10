Diputados buscan la comparecencia de Pemex y Semarnat tras derrame en el Golfo de México

La Cámara de Diputados evalúa citar a comparecer a los titulares de Pemex y Semarnat después del derrame de hidrocarburo. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, lidera las gestiones.

Diputados de la Cámara plantean la comparecencia de los titulares de Pemex y Semarnat tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal , anunció que se está considerando la solicitud de comparecencia de Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), y Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ).

La iniciativa surge a raíz del reciente derrame, generando preocupación y demandas de transparencia y rendición de cuentas. Monreal explicó que la propuesta fue presentada por los líderes parlamentarios de los diferentes partidos representados en la Cámara de Diputados. Actualmente, se encuentran en conversaciones con la Secretaría de Gobernación para coordinar la logística y los detalles de la comparecencia, ya que es la entidad encargada de la relación política institucional con el Congreso. Se espera que la decisión final sea tomada por mayoría legislativa. Monreal también señaló que la propuesta se presentará al grupo parlamentario de Morena el próximo lunes o martes, para su análisis y debate interno. No se han identificado impedimentos para llevar a cabo la comparecencia, y se busca establecer las condiciones adecuadas para que se desarrolle de manera efectiva y transparente. La comparecencia de los titulares de Pemex y Semarnat representa un paso importante para aclarar las causas del derrame de hidrocarburo, evaluar el impacto ambiental y determinar las responsabilidades correspondientes. La Cámara de Diputados busca garantizar la rendición de cuentas y la protección del medio ambiente, así como la transparencia en las operaciones de Pemex. \Además de la solicitud de comparecencia, se han generado otras noticias relevantes en el ámbito político y social. En el Estado de México, el Congreso impulsa medidas contra el abandono y maltrato animal, reflejando una creciente preocupación por el bienestar animal y la necesidad de legislación que proteja a estas criaturas. En la Ciudad de México, se han denunciado fallas en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes a dos meses del Mundial, específicamente en las escaleras eléctricas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que se están tomando medidas para solucionar los problemas y descartó negligencia por parte del gobierno. También se ha informado sobre el fenómeno climático de la canícula, que se espera provoque calor y disminución temporal de precipitaciones durante el verano de 2026. Se han identificado los estados que podrían verse más afectados por las altas temperaturas. \En otros temas, la Corte de Nueva York ha pospuesto la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada para el 18 de mayo. Zambada, considerado una figura clave del narcotráfico mexicano, podría revelar información crucial sobre la corrupción relacionada con el narcotráfico en México, actuando como testigo cooperante de Estados Unidos. Finalmente, se ha señalado que el Centro Hospitalario MAC, vinculado a los Bribiesca, ha sido beneficiado con diversos contratos millonarios para brindar servicios a Pemex en los últimos años, lo que podría generar cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Estos eventos reflejan la complejidad de la situación política y social en México, donde la transparencia, la rendición de cuentas, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción son temas de gran relevancia y debate público





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