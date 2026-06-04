Diputados cuestionan transparencia en sustitución de unidades de transporte público en Guanajuato

Legisladores de Guanajuato cuestionan la falta de transparencia en la sustitución de unidades de transporte público en la capital del estado.

Legisladores de Guanajuato cuestionan la falta de transparencia en la sustitución de unidades de transporte público en la capital del estado. La llegada de la empresa TEB ha detonado cuestionamientos sobre los procesos administrativos y la transparencia de las acciones municipales.

El legislador Romero Hicks señaló que cualquier decisión gubernamental debe cumplir con la debida fundamentación y motivación, y recordó que la información sobre estos actos administrativos es pública según la legislación de transparencia vigente desde 2003. La legisladora Sandra Alicia cuestionó la falta de estrategia y la posible omisión de la autoridad municipal, y anunció que solicitará formalmente al municipio los estudios técnicos y la justificación legal de los permisos otorgados a la empresa.

Además, el diputado Ramos Sotomayor señaló que la empresa TEB participó anteriormente en el arrendamiento de patrullas en Irapuato bajo procesos que deben ser revisados. La sustitución de unidades del transporte público ha detonado cuestionamientos legislativos sobre los procesos administrativos y la transparencia de las acciones municipales. La llegada de la empresa TEB ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de los legisladores.

El legislador Romero Hicks recordó que la información sobre estos actos administrativos es pública según la legislación de transparencia vigente desde 2003. La legisladora Sandra Alicia cuestionó la falta de estrategia y la posible omisión de la autoridad municipal. El diputado Ramos Sotomayor señaló que la empresa TEB participó anteriormente en el arrendamiento de patrullas en Irapuato bajo procesos que deben ser revisados.

La sustitución de unidades del transporte público en Guanajuato capital ha sido objeto de cuestionamientos legislativos sobre los procesos administrativos y la transparencia de las acciones municipales. La llegada de la empresa TEB ha detonado cuestionamientos y ha sido objeto de críticas por parte de los legisladores. La legisladora Sandra Alicia cuestionó la falta de estrategia y la posible omisión de la autoridad municipal.

El diputado Ramos Sotomayor señaló que la empresa TEB participó anteriormente en el arrendamiento de patrullas en Irapuato bajo procesos que deben ser revisados. La sustitución de unidades del transporte público en Guanajuato capital ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de los legisladores. La legisladora Sandra Alicia cuestionó la falta de estrategia y la posible omisión de la autoridad municipal.

El diputado Ramos Sotomayor señaló que la empresa TEB participó anteriormente en el arrendamiento de patrullas en Irapuato bajo procesos que deben ser revisados





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