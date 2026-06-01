Diputados de MORENA en Veracruz podrían buscar reelección a través de coalición con PVEM y PT

El diputado Alejandro Porras David explicó que, ante la posible alianza electoral de Morena con PVEM y PT para 2026, los legisladores locales de su partido podrían reelegirse bajo las siglas de los partidos aliados debido a que la reforma constitucional prohíbe la reelección solo hasta 2030. La decisión dependerá de las dirigencias nacionales del Verde y del Trabajo.

El diputado local Alejandro Porras David, secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz , explicó que en el marco de una posible coalición electoral entre Movimiento Regeneración Nacional ( MORENA ), el Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ) y el Partido del Trabajo (PT) para las elecciones de 2026-2027, se podría permitir que diputados locales de MORENA busquen la reelección bajo las siglas de los partidos aliados.

Aunque MORENA mantiene un principio interno de no reelección, las recientes reformas constitucionales, tanto a nivel federal como estatal, establecen que la prohibición de reelección para legisladores entrará en vigor hasta 2030. Porras David detalló que en una coalición se define la distribución de distritos entre los partidos y, en función de esa asignación, se determina qué candidato está mejor posicionado.

En este sentido, los actuales diputados de MORENA podrían ser postulados por el PVEM o el PT, ya que sus dirigenciasnational tendrán la libertad de decidir si postulan a los legisladores en funciones o a sus familiares. Aclaró que MORENA no impulsará a quienes ya fueron sus candidatos en 2024, pero no descartó que algunos puedan ser registrados por los partidos verdes o laboristas.

El proceso electoral para renovar los 50 diputados locales está por iniciarse con la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en noviembre. Porras David enfatizó que no se trata de evadir la normativa, sino de respetar la Constitución, que permite la reelección hasta antes de 2030





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