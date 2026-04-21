Diputados reciben quintetas para el INE en medio de fuerte tensión política

La Cámara de Diputados recibió las listas de aspirantes para las consejerías del INE. La oposición denuncia favoritismos hacia el oficialismo, mientras Morena busca acuerdos para alcanzar la mayoría calificada necesaria en el pleno.

La Cámara de Diputados ha recibido formalmente las quintetas propuestas por el Comité Técnico de Evaluación para la renovación de cuatro puestos clave dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ). Este acontecimiento marca el inicio de una fase crítica en la vida democrática del país, pues la integración de estos nuevos perfiles definirá el rumbo de la autoridad electoral en los próximos años. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por una intensa confrontación política entre los grupos parlamentarios, evidenciando las fracturas profundas que existen en el Poder Legislativo respecto a la autonomía y neutralidad del órgano electoral encargado de organizar los comicios.

Desde la oposición, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han manifestado un rechazo contundente a la composición de las listas. Los representantes opositores argumentan que existe un sesgo evidente y una cercanía preocupante entre varios de los perfiles finalistas y el actual gobierno federal. Según líderes de estos partidos, la selección final fue previsible y careció de la imparcialidad necesaria que un puesto de tal envergadura exige. Elías Lixa, coordinador panista, fue enfático al señalar que los nombres que integran las quintetas ya circulaban en versiones públicas desde hace tiempo, lo que sugiere, según su perspectiva, un proceso viciado desde su origen. Por su parte, el PRI, a través de Rubén Moreira, cuestionó el mecanismo de selección, sugiriendo que las irregularidades detectadas durante las fases finales del proceso ameritan una revisión jurídica exhaustiva antes de proceder con cualquier votación en el pleno de San Lázaro.

Ante este panorama, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, ha hecho un llamado a la calma y a la construcción de acuerdos mediante el diálogo parlamentario. Monreal defendió la legitimidad del trabajo realizado por el Comité Técnico de Evaluación, subrayando que el proceso cumplió estrictamente con las etapas de exámenes escritos, de idoneidad y entrevistas personales. El legislador insistió en que las decisiones del Comité fueron tomadas por unanimidad, lo cual, a su juicio, dota de profesionalismo y seriedad a la selección. Pese a las críticas, el coordinador morenista confía en que es posible alcanzar una mayoría calificada en el pleno, la cual es un requisito constitucional indispensable para ratificar a los nuevos consejeros.

El ambiente político permanece tenso mientras se llevan a cabo las negociaciones internas, con el objetivo de definir una propuesta que cuente con el respaldo suficiente para salvaguardar la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema electoral mexicano. La ciudadanía observa con atención, esperando que el resultado final garantice perfiles técnicos capaces de mantener la equidad en las contiendas futuras.





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INE Cámara De Diputados Elecciones México Morena Democracia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ellas y ellos son los aspirantes finalistas a las consejerías del INERevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Read more »

Aspirante impugna lista de finalistas para consejerías del INE; acusa que se incumplen acciones ordenadas porEl Comité Técnico del INE enfrenta una nueva impugnación: Óscar Daniel denuncia que se ignoraron las acciones afirmativas del TEPJF en la lista de finalistas.

Read more »

Arrastra Cámara de Diputados rezago de 89% en iniciativasDe más de 5 mil propuestas que se han presentado en 66 Legislatura, solamente se han aprobado 271

Read more »

Diputados buscan acuerdos para la elección de nuevos consejeros del INE: MonrealMonreal subrayó que la Cámara de Diputados tiene esta semana una agenda legislativa cargada.

Read more »

Cámara de Diputados recibe quintetas para el INE y Jucopo definirá cargos vacantesSe prevé que tras su publicación los próximos consejeros del INE sean votados este mismo martes

Read more »

Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE oposición denuncia ilegalidadLos seleccionados han sido señalados de ser cercanos al oficialismo, señalan los coordinadores parlamentarios Elías Lixa del PAN y Rubén Moreira del PRI

Read more »