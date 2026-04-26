Dirección de Atención Ciudadana Refuerza Compromiso con la Eficiencia y Participación Ciudadana

La Dirección de Atención Ciudadana del municipio destaca la importancia de la participación ciudadana en la identificación y solución de problemas, anunciando mejoras en los procesos de recepción y canalización de reportes, incluyendo el uso del Agente Max vía WhatsApp.

La Dirección de Atención Ciudadana del municipio ha reafirmado su compromiso con la eficiencia y la eficacia en la respuesta a las necesidades de la población, destacando la importancia crucial de la participación activa de los ciudadanos en la identificación y resolución de problemas comunitarios.

Se ha enfatizado que los reportes ciudadanos son una herramienta fundamental para la detección precisa de fallas en los servicios públicos, permitiendo una intervención más rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes. Esta colaboración ciudadana no solo agiliza la solución de problemas, sino que también fortalece la confianza entre la administración municipal y los habitantes, fomentando un sentido de corresponsabilidad en el bienestar colectivo.

La administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Román Alberto Cepeda González, ha mantenido una política pública enfocada en la optimización de los servicios públicos, priorizando la coordinación interinstitucional para maximizar los resultados y garantizar una atención integral a las demandas de la comunidad. Se ha reconocido que la comunicación fluida y la retroalimentación constante con los ciudadanos son elementos esenciales para la mejora continua de los procesos y la adaptación a las necesidades cambiantes del entorno urbano.

La Dirección de Atención Ciudadana se ha propuesto como objetivo principal la creación de canales de comunicación accesibles y eficientes, que permitan a los ciudadanos expresar sus inquietudes y recibir una respuesta oportuna y satisfactoria. En este sentido, se han implementado diversas estrategias, incluyendo la utilización de tecnologías innovadoras como el “Agente Max” a través de la plataforma WhatsApp, con el número 871 899 6509, para facilitar la recepción y canalización de reportes, reduciendo significativamente los tiempos de atención y elevando la calidad del servicio brindado.

La administración municipal se compromete a seguir invirtiendo en la capacitación de su personal y en la modernización de sus sistemas, con el fin de garantizar una atención ciudadana de primer nivel, que responda a las expectativas de la población y contribuya al desarrollo sostenible del municipio. No obstante, se ha reconocido que las condiciones climáticas adversas, específicamente las lluvias intermitentes registradas durante el periodo reciente, han generado un aumento en el número de reportes relacionados con problemas como encharcamientos, deterioro de la carpeta asfáltica y fallas en el suministro de energía eléctrica.

Estos incidentes, aunque previsibles en temporada de lluvias, han requerido una respuesta inmediata y coordinada por parte de las diferentes dependencias municipales. En el caso de los encharcamientos, se han desplegado equipos de limpieza y desazolve para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y evitar inundaciones. En cuanto al bacheo, se han programado trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en las zonas más afectadas, priorizando las vialidades principales y las áreas de mayor tránsito.

Respecto a las fallas en el suministro de energía eléctrica, el municipio ha actuado como un enlace fundamental con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), facilitando la comunicación y la coordinación para la pronta solución de los problemas. La administración municipal ha demostrado su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, movilizando recursos y personal para atender las necesidades de la población y minimizar los impactos negativos de las lluvias.

Se ha enfatizado la importancia de la prevención y la planificación, implementando medidas para reducir los riesgos y proteger a los ciudadanos. Además de los problemas relacionados con las lluvias, la Dirección de Atención Ciudadana ha atendido una amplia gama de solicitudes ciudadanas, canalizándolas a las áreas correspondientes, como Vectores, Control Canino y Alumbrado Público.

Se ha destacado la eficiencia y la coordinación de estas áreas en la resolución de los problemas, garantizando un servicio integral y de calidad para la población. La Dirección de Atención Ciudadana reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, publicando información detallada sobre los reportes recibidos, las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Se ha implementado un sistema de seguimiento de los reportes, que permite a los ciudadanos conocer el estado de sus solicitudes y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración municipal. Esta transparencia fortalece la confianza de la población en las instituciones y promueve una cultura de participación ciudadana.

La administración municipal reconoce que la atención ciudadana no es solo una obligación, sino también una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes y construir un municipio más próspero y equitativo. Se ha establecido una línea directa de comunicación con los ciudadanos, a través del número de WhatsApp 871 899 6509, donde el “Agente Max” está disponible para atender sus inquietudes y brindarles información relevante.

Se invita a todos los ciudadanos a utilizar este canal de comunicación para reportar cualquier problema o necesidad que tengan, contribuyendo así a la construcción de un municipio mejor para todos. La Dirección de Atención Ciudadana continuará implementando estrategias innovadoras para mejorar sus procesos y ofrecer un servicio cada vez más eficiente y eficaz, adaptándose a las necesidades cambiantes de la población y aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

El objetivo final es lograr una atención ciudadana de excelencia, que supere las expectativas de la población y contribuya al desarrollo sostenible del municipio, consolidando un gobierno cercano, transparente y responsable





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