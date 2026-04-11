Direct Relief Refuerza Compromiso con la Salud Comunitaria en Puerto Rico: Inversión y Feria de Salud en Culebra

Direct Relief anuncia una inversión de $375,000 en subvenciones para mejorar el acceso a servicios de salud en Puerto Rico, enfocándose en comunidades vulnerables. Además, organiza una Feria de Salud en Culebra para ofrecer atención médica directa.

En el cierre de la Semana de la Salud Pública, Direct Relief reafirma su compromiso inquebrantable con la promoción y mejora de la salud en las comunidades más vulnerables.

La organización de ayuda humanitaria, consciente de la importancia crucial de la accesibilidad a la atención médica, se dedica a expandir el acceso a servicios de salud de dos maneras fundamentales: a través de subvenciones estratégicas a organizaciones sin fines de lucro que trabajan incansablemente en el terreno y mediante la provisión de servicios de salud directos, implementados en colaboración con centros de salud primaria y organizaciones de base comunitaria. Este enfoque dual, meticulosamente diseñado, busca abordar las barreras existentes y garantizar que la atención médica de calidad llegue a quienes más la necesitan, independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómica.\En este primer trimestre del año, Direct Relief ha destinado una inversión significativa de $375,000 a través de cinco subvenciones cruciales. Estas subvenciones se distribuyen entre organizaciones aliadas de gran valía, como COSSAO, la Fundación Hospital Pediátrico, la Sociedad Americana contra el Cáncer, Vieques en Rescate y La Fondita de Jesús. Estas entidades, con su labor incansable, han demostrado ser socios clave en la misión de Direct Relief, asegurando el acceso a atención, apoyo y una mejor calidad de vida para pacientes y sus familias. En Puerto Rico, la desigualdad en el acceso a servicios de salud es una realidad preocupante, especialmente en comunidades rurales y de bajos recursos. Los pacientes de estas áreas enfrentan desafíos significativos, que van desde dificultades económicas y problemas de transporte hasta retrasos en el diagnóstico temprano. Reconociendo esta problemática, Direct Relief refuerza su apoyo a las comunidades vulnerables de Puerto Rico, proporcionando fondos que buscan reducir las inequidades en el acceso a servicios de salud primarios en la zona rural de Utuado; facilitar y agilizar el proceso de tratamiento y trasplante para pacientes pediátricos con enfermedad renal; brindar asistencia de transporte a pacientes oncológicos en Puerto Rico y Vieques; y movilizar servicios de salud primaria y asistencia social a comunidades vulnerables mediante la organización de ferias de salud. Durante los últimos siete años, Direct Relief ha respaldado a más de 60 organizaciones comunitarias en Puerto Rico, estableciendo una relación sólida basada en el impacto tangible y la confianza mutua. Estos fondos son esenciales para la continuidad y expansión de servicios vitales, incluyendo transporte a citas médicas y tratamientos, apoyo psicosocial, asistencia directa a pacientes pediátricos, suministro de alimentos nutritivos y otros recursos cruciales que eliminan las barreras a la atención oportuna. La Licenciada Ivonne Rodríguez-Wiewall, asesora ejecutiva de Direct Relief, enfatiza que la misión de la organización es mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, eliminando las brechas que impiden que las comunidades más vulnerables reciban una atención digna y oportuna. Al expandir el acceso a los servicios de salud a través de estas subvenciones y la atención médica directa, se empodera a las comunidades y se asegura que el bienestar integral sea una realidad alcanzable para cada puertorriqueño, sin importar su lugar de residencia o situación económica.\El compromiso de Direct Relief va más allá de la mera asignación de fondos. El 15 de abril de 2026, por tercer año consecutivo, la organización desplegará servicios médicos, preventivos y de bienestar directamente a los residentes de Culebra, a través de una Feria de Salud gratuita y abierta a toda la comunidad. Esta iniciativa comunitaria cuenta con la participación activa de múltiples organizaciones aliadas. Health ProMed ofrecerá servicios preventivos y educativos, como pruebas de fondo de ojos, medición de presión arterial y glucosa, pruebas rápidas de VIH, educación en salud y orientación sobre programas de descuento, así como servicios de salud mental y tratamiento asistido con medicamentos (MAT). Paralelamente, La Fondita de Jesús brindará atención clínica directa a través de servicios de médico generalista, enfermería y apoyo psicológico, asegurando un enfoque integral para abordar las necesidades de salud de la población de Culebra. Como parte integral de este esfuerzo comunitario, se realizarán visitas domiciliarias a pacientes encamados y se entregará material y equipo médico a un centro de envejecientes, reforzando la atención a las poblaciones más vulnerables de la isla. Rodríguez-Wiewall reitera que las necesidades en Culebra siguen siendo significativas y subraya la importancia de la colaboración con organizaciones comunitarias para maximizar el alcance y la efectividad de la ayuda. La Feria de Salud busca impactar positivamente la calidad de vida de los residentes de Culebra, acercando servicios esenciales, promoviendo la prevención y fomentando el bienestar integral de la comunidad





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