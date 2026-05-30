Director de la OMS lamenta que brote de ébola siga superando la velocidad de la respuesta en la República Democrática del Congo

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó que el brote de ébola siga superando la velocidad de la respuesta en la República Democrática del Congo, donde se han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. Además, Estados Unidos ha anunciado el envío de 80 millones de dólares en ayuda adicional y la Unión Europea ha donado ayuda médica.

El director de la Organización Mundial de la Salud llegó el sábado a la ciudad de la República Democrática del Congo, que se ha convertido en el epicentro del brote de ébola .

Aunque las instalaciones sanitarias han mejorado y se ha recibido ayuda, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó que el virus siga superando la velocidad de la respuesta. Visitando un centro de tratamiento y reuniéndose con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas, Tedros instó a reconsiderar las prohibiciones de viaje y los cierres de fronteras, ya que desalientan la transparencia





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